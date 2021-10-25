Лучший по профессии

понедельник, 25 октября 2021 | 13:40    
Профессия
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В Коломне прошел юбилейный, 20-й конкурс «Лучший по профессии». Дубну представляла команда АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»:

Он проводится для повышения престижа профессии, определения уровня теоретических знаний и практических навыков работников. Во втором этапе конкурса приняли участи 34 команды от различных муниципальных образований области.

Результаты Дубны:

  • Михаил Дмитриевич Железов занял III место в номинации «Штукатур-маляр».
  • Михаил Николаевич Степанов получил почетную грамоту «За волю к победе».

Команда АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», помимо полученных наград в индивидуальных номинациях, стала лучшей в номинации «За лучшую экипировку участников смотра-конкурса».

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