понедельник, 25 октября 2021 | 13:40
Профессия8
В Коломне прошел юбилейный, 20-й конкурс «Лучший по профессии». Дубну представляла команда АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»:
Он проводится для повышения престижа профессии, определения уровня теоретических знаний и практических навыков работников. Во втором этапе конкурса приняли участи 34 команды от различных муниципальных образований области.
Результаты Дубны:
- Михаил Дмитриевич Железов занял III место в номинации «Штукатур-маляр».
- Михаил Николаевич Степанов получил почетную грамоту «За волю к победе».
Команда АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», помимо полученных наград в индивидуальных номинациях, стала лучшей в номинации «За лучшую экипировку участников смотра-конкурса».