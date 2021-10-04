Лучшие мелодрамы короткого формата: топ-5 популярных мини-сериалов

Суррогатная мать
Главная героиня Лиза – настоящая счастливица, ведь у нее есть успешная карьера и любимый муж. Вот только детей паре так и не удалось родить, и врачи оказались не в силах помочь. В жизни Лизы и Максима все кардинально изменилось, когда они встретили Алену. Она сбежала от мужа и хочет вернуть сына, но денег для оплаты услуг Максима у нее нет. Зато она может предложить кое-что другое: услуги суррогатной матери.
Максим все больше начинает отдаляться от жены и тянется к Алене, которая носит его ребенка. Сможет ли радость материнства помочь обрести счастье или же суррогатная мать попросту разрушит семью? Всего четыре серии на ответ и масса событий, который лавиной обрушатся на пару, считавшую себя счастливой.
Акушерка. Счастье на заказ
Главная героиня счастлива в отношениях, ее карьера отлично сложилась, дочь выросла и хорошо устроилась в жизни, а любимый мужчина всегда рядом. Чего еще можно желать? Разве что выйти замуж за вторую половинку. Прямо перед свадьбой Татьяна с женихом едут в отпуск в заповедную зону, на которую обрушивается стихия. Вызвавшись помочь местным жителям, возлюбленный Татьяны пропадает вместе со спасателями.
Как справиться с такой трагедией? Главная героиня не выдерживает удара и оказывается в больнице. Ее лечащий врач оказывается не только настоящим профессионалом, но и настоящим мужчиной, готовым бросить все к ее ногам. Что же это: новый шанс судьбы или еще одно разочарование в будущем? Решать только главной героине.
Клиника счастья
Успешное существование и крепкое здоровье основано на гармонии в личной жизни – именно так позиционирует свою методику Алена Липницкая, благодаря которой она и создала свой бизнес. Ей удается довольно неплохо реализовывать идею на практике, помогая пациентам своей клиники наладить собственную жизнь. Главная героиня и сама – яркий пример эффективности созданной методики. Ей уже почти 50, а ей не дашь больше 35.
Но все ли так гладко на самом деле? Ведь в любой теории есть практические исключения, что и происходит с Аленой: ее счастливая жизнь рушится как карточный домик. Ей придется побороться не только за свои личные отношения, но и за свой бизнес.
Невинная жертва
Старая как мир история о том, как невиновный человек оказывается осужден на тюремный срок и назад уже не будет возврата. Жизнь Дины разломалась на до и после, когда ее обвинили в убийстве собственного мужа. Спустя 7 лет пребывания в тюрьме ей удается доказать свою невиновность. Но как теперь вернуть своих детей, которых усыновила сестра мужа?
Золовка питает к Дине лютую ненависть, считая виновной, а родные дети боятся собственную мать и совсем ее забыли. И это еще не все: прокуратура начинает повторное расследование. Следователь Вислов глубоко копает и готов сделать все, чтобы восстановить картину преступления.
Ассистентка
К сожалению, легкий общительный характер и миловидная внешность – еще не гарантия счастья в личной жизни. 29-летняя Настя на себе испытывает все «прелести» невезучести. Она очаровывает мужчин, женственна, невероятно мила, но постепенно понимает, что мечты мечтами, а реальность более сурова: все ее отношения были неудачными, а тот самый любимый мужчина пока даже не появился на горизонте. Главная героиня постепенно теряет уверенность в себе, пытаясь разобраться в жизни, тонкостях взаимоотношений мужчин и женщин, попутно ходя на многочисленные свидания.