Лучшие мелодрамы короткого формата: топ-5 популярных мини-сериалов

Главная героиня Лиза – настоящая счастливица, ведь у нее есть успешная карьера и любимый муж. Вот только детей паре так и не удалось родить, и врачи оказались не в силах помочь. В жизни Лизы и Максима все кардинально изменилось, когда они встретили Алену. Она сбежала от мужа и хочет вернуть сына, но денег для оплаты услуг Максима у нее нет. Зато она может предложить кое-что другое: услуги суррогатной матери.

Максим все больше начинает отдаляться от жены и тянется к Алене, которая носит его ребенка. Сможет ли радость материнства помочь обрести счастье или же суррогатная мать попросту разрушит семью? Всего четыре серии на ответ и масса событий, который лавиной обрушатся на пару, считавшую себя счастливой.