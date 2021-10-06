Лечение пародонтита

Пародонт – комплекс тканей, удерживающих зуб в его лунке. Заболевания пародонта – одна из самых распространенных стоматологических проблем, выявляемая у взрослых пациентов даже чаще кариеса. Зачастую такие заболевания в течение длительного времени протекают бессимптомно и дают о себе знать уже при появлении значительных изменений. Поэтому важно посещать стоматологию раз в полгода даже при отсутствии выраженных симптомов, чтобы была возможность выявить заболевание на ранней стадии. Чем раньше диагностировано заболевание, тем проще, быстрее и дешевле его можно вылечить.

Симптомы и причины возникновения пародонтита

Среди заболеваний десен чаще всего встречается пародонтит. На его развитие могут указывать следующие признаки:

кровоточивость десен во время чистки зубов;

неприятные ощущения при жевании;

наличие неприятного запаха изо рта;

оголение корня зуба и его подвижность;

появление гноя и/или отечность десны;

покраснение десны.

Основная причина возникновения заболеваний пародонта – зубной налет, скапливающийся из-за недостаточно тщательной гигиены полости рта. Если его не удалять полностью, то со временем мягкий налет превращается в твердые зубные отложения, называемые зубными камнями. Они провоцируют образование зубодесневых карманов – промежутки между зубами увеличиваются, оголяется шейка зуба. В дальнейшем зуб может начать шататься.

К причинам развития пародонтита также относят:

курение, так как у курильщиков ухудшается кровоснабжение десен;

преобладание мягкой пищи в рационе и, как следствие, недостаточная и неравномерная жевательная нагрузка;

недостаток в рационе питания свежих овощей, фруктов, зелени и кисломолочных продуктов – несбалансированный рацион приводит к дефициту витаминов групп A, B, C и других полезных веществ, что провоцирует появление заболеваний пародонта.

Способы лечения пародонтита

На начальных стадиях вылечить пародонтит можно с помощью проведения тщательной гигиены полости рта, приема витаминно-минеральных комплексов и полоскания полости рта антисептическими растворами.

Если заболевание поразило ткани пародонта сильнее, то осуществляют чистку пародонтальных карманов ультразвуковым аппаратом Vector.

В самых запущенных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

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