Курящих в неположенных местах будут выявлять электронным путем

Об этом пишет "Национальная технологическая инициатива".

Ожидается, что система будет фиксировать сам факт курения и отправлять информацию ответственным за безопасность.

Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций, — рассказали в пресс-службе организации.

Новые функции должны стать частью уже существующей системы, анализирующей видео с камер в режиме реального времени.

Систему можно будет применять в парках, на предприятиях и вокзалах. В создании прототипа планируется задействовать студентов российских вузов. Им поставят задачу создать сам алгоритм обнаружения курильщика.