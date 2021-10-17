Культурный центр "Дом Кустаря" появится в Кимрах

Цель проекта - сохранить старинный деревянный дом, расположенный на улице Орджоникидзе 10, провести его комплексную реставрацию и в последствии открыть в нём музей, посвящённый прославленному кимрскому фотографу Леониду Владимировичу Шокину, а также создать в Кимрах на базе этого дома полноценный культурно-выставочный центр, где талантливые и творческие личности города могли бы собираться и проводить мероприятия, лекции, семинары и выставки, связанные с архитектурой, культурой и этнографией города Кимры и Кимрского района.

На территории, прилегающей к дому, планируется разбить городской сад, установить небольшую сцену для проведения мероприятий на открытом воздухе, построить беседку и создать мастерскую где обучать детей азам столярного и реставрационного ремесла.

Пока это лишь в планах, но есть надежда, что силами неравнодушной общественности города получится возродить дом и создать на его базе полноценный городской культурный очаг, способный принимать под своей крышей талантливых горожан и туристов, которых год от года в Кимрах становится всё больше.