«Куклы в избушке» - замечательный музей кукол в Талдоме

По этим куклам можно изучать традиции всей страны. На вопрос: «Откуда есть пошла земля русская?» – Анастасия Юрьевна отвечает: «От куклы». В ее домашнем музее их более тысячи, у каждой свой угол. Новая экспозиция Клюевой состоит из кукол, которых на Руси традиционно делали осенью. Тут уже встречают посетителей Рябинка, Параскева Пятница, Десятиручка…

Осенью в деревнях начинались посиделки, которые люди проводили за беседами, супрядками (вечеринки, на которых девушки пряли пряжу), – объясняет Клюева. – Эти занятия повторяет моя интерактивная композиция «Посиделки», в которой каждая куколка занята своим делом.

Рябинка – локтевая кукла. Ее размер – от локтя до ладони. Посетителей она встречает уже около музея.

По осени на Руси рябину сажали около дома, чтобы она защищала домочадцев от ненастья. Вот и наша Рябинка смотрит на музей, держа в руке веточку этого дерева, и оберегает его, – говорит Анастасия.

В музее также представлены и предметы русского быта. Многие из экспонатов – подарки жителей Талдома. Здесь старинные сундуки, кружева и украшения на кровать.

Свои куклы талдомская мастерица делает по старинным традициям, используя натуральные ткани и фурнитуру. Анастасия Юрьевна – пенсионерка, ей 69 лет, из которых более 30 она проработала конструктором радиоэлектронной аппаратуры. Свою первую куклу сделала еще в детстве, живя на Украине.

Тогда вся детвора могла мастерить себе игрушки из того, что было под рукой, – вспоминает мастер.

Своему появлению на свет новые обитатели музея обязаны тематическим выставкам, для которых Клюева шьет экспозиции. Серия свадебных персонажей родилась для экспозиции «Совет да любовь». А для выставки «Путешествия на ярмарку» Анастасия Юрьевна придумала историю, которая больше похожа на завязку к приключенческому фильму. Главный герой композиции – дачник Христофор Нилыч. На Савеловском вокзале он узнает о ярмарке башмачников в Талдоме, отправляется туда за обувью и заодно знакомится с местными обывателями. Всю эту историю Анастасия Юрьевна проиллюстрировала в куклах.

Имена своим героям жительница Талдома не дает, у многих из них даже нет лиц.

Раньше на обереговой игрушке не рисовали глаза, рот и нос. Боялись списать черты с друзей или родных. Все было бы ничего, но если с такой куклой случалась беда, то люди верили: злой рок передастся и человеку, похожему на поделку, – поясняет мастерица.

Анастасия Юрьевна разрешает маленьким посетителям музея играть с куклами. Иногда проводит мастер-классы, на которых учит мастерить обереги. Полученную от губернатора премию она планирует потратить на развитие своего музея: сделает пребывание для посетителей более комфортным, закупит материалы для новых экспонатов.

Адрес: Московская обл., г. Талдом, 1-й Кимрский проезд, д. 4

Тел.: +7 (906) 741-82-74

E-mail: asijavvk@rambler.ru

Режим работы: Ежедневно, кроме понедельника

Стоимость билетов: Вход свободный, экскурсии и мастер-классы бесплатно

Год основания: 2017