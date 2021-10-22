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«Куклы в избушке» - замечательный музей кукол в Талдоме

пятница, 22 октября 2021 | 13:01    
Общество
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Более полного собрания традиционных российских кукол, чем в талдомском домашнем музее «Куклы в избушке» Анастасии Клюевой, в Подмосковье не найти. Игровые, обрядовые, куклы-обереги – все эти тряпичные фигурки она делает сама.
  • Фото: из личного архива Анастасии Клюевой

По этим куклам можно изучать традиции всей страны. На вопрос: «Откуда есть пошла земля русская?» – Анастасия Юрьевна отвечает: «От куклы». В ее домашнем музее их более тысячи, у каждой свой угол. Новая экспозиция Клюевой состоит из кукол, которых на Руси традиционно делали осенью. Тут уже встречают посетителей Рябинка, Параскева Пятница, Десятиручка…

Осенью в деревнях начинались посиделки, которые люди проводили за беседами, супрядками (вечеринки, на которых девушки пряли пряжу), – объясняет Клюева. – Эти занятия повторяет моя интерактивная композиция «Посиделки», в которой каждая куколка занята своим делом.

Рябинка – локтевая кукла. Ее размер – от локтя до ладони. Посетителей она встречает уже около музея.

По осени на Руси рябину сажали около дома, чтобы она защищала домочадцев от ненастья. Вот и наша Рябинка смотрит на музей, держа в руке веточку этого дерева, и оберегает его, – говорит Анастасия.

В музее также представлены и предметы русского быта. Многие из экспонатов – подарки жителей Талдома. Здесь старинные сундуки, кружева и украшения на кровать.

Свои куклы талдомская мастерица делает по старинным традициям, используя натуральные ткани и фурнитуру. Анастасия Юрьевна – пенсионерка, ей 69 лет, из которых более 30 она проработала конструктором радиоэлектронной аппаратуры. Свою первую куклу сделала еще в детстве, живя на Украине.

Тогда вся детвора могла мастерить себе игрушки из того, что было под рукой, – вспоминает мастер.

Своему появлению на свет новые обитатели музея обязаны тематическим выставкам, для которых Клюева шьет экспозиции. Серия свадебных персонажей родилась для экспозиции «Совет да любовь». А для выставки «Путешествия на ярмарку» Анастасия Юрьевна придумала историю, которая больше похожа на завязку к приключенческому фильму. Главный герой композиции – дачник Христофор Нилыч. На Савеловском вокзале он узнает о ярмарке башмачников в Талдоме, отправляется туда за обувью и заодно знакомится с местными обывателями. Всю эту историю Анастасия Юрьевна проиллюстрировала в куклах.

Имена своим героям жительница Талдома не дает, у многих из них даже нет лиц.

Раньше на обереговой игрушке не рисовали глаза, рот и нос. Боялись списать черты с друзей или родных. Все было бы ничего, но если с такой куклой случалась беда, то люди верили: злой рок передастся и человеку, похожему на поделку, – поясняет мастерица.

Анастасия Юрьевна разрешает маленьким посетителям музея играть с куклами. Иногда проводит мастер-классы, на которых учит мастерить обереги. Полученную от губернатора премию она планирует потратить на развитие своего музея: сделает пребывание для посетителей более комфортным, закупит материалы для новых экспонатов.

Адрес: Московская обл., г. Талдом, 1-й Кимрский проезд, д. 4
Тел.: +7 (906) 741-82-74
E-mail: asijavvk@rambler.ru
Режим работы: Ежедневно, кроме понедельника
Стоимость билетов: Вход свободный, экскурсии и мастер-классы бесплатно
Год основания: 2017

Тэги: 
Талдом
рукоделие
Источник:
Подмосковье Сегодня
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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