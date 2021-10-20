Конаково: преступление и наказание

Оказалось, что работодателем согласия законных представителей на трудоустройство детей не получены, обязательный предварительный медицинский осмотр ими не пройден.

Кроме того, в заключенных с несовершеннолетними трудовых договорах продолжительность ежедневной рабочей смены составляет 11 часов, тогда как действующим законодательством предусмотрена максимальная продолжительность рабочего дня не более 7 часов. При этом подростков еще и привлекали к сверхурочной работе, которая законом запрещена.

По итогам проверки генеральный директор ООО «Пир» привлечен к административной ответственности и оштрафован на 1 тысячу рублей. В настоящее время нарушения устранены.