Книга - лучший подарок. Подари эксклюзивное издание

вторник, 05 октября 2021 | 17:55    
Человек
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А почему не новый iPhone или электро самокат? Об этом расскажем в данной статье.

Каждый человек в жизни заслуживает права стать автором хотя бы одной книги. Если сам он книг не пишет, то это не повод оставаться без книги,

- так считают в типографии "СатисЪ", известной своим профилем деятельности - эксклюзивные издания книг в Санкт-Петербурге. И с этим утверждением трудно не согласиться. Ибо все мы с детства знаем, что "Книга - лучший подарок!", но остается вопрос выбора, ведь авторов и издательств так много, а времени на выбор подарка так мало.

Получатель

Мужчина, женщина или ребенок - всё это совершенно различные категории получателей подарка и подойти к ним с одинаковой меркой не получится - важно подбирать книгу по интересам и характеру.

К счастью, книга не только лучший, но и универсальный подарок и кто бы ни был его получателем: друг, родственник, коллега, знакомый из фитнесс-центра или единомышленник по увлечению - для каждого из них можно будет найти что-нибудь подходящее и, вместе с тем, оригинальное.

Предпочтения

Хотите сделать уникальный подарок? Можно, разумеется, напрямую спросить человека о его пожеланиях и предпочтениях, но это убьет эффект неожиданности и интригу, а именно для книг она особенно важна, ведь это не простой подарок, он полон скрытого смысла и подтекста.

Дабы не промахнуться с выбором книги, желательно знать хотя бы одно хобби адресата подарка. Это станет необходимым и достаточным условием выбора. Адресат любит мастерить своими руками, сидит на лавочке в осенней аллее с томиком Тютчева или носится по улицам на скейтборде с наушниками на голове? Попробуйте исходить из этого.

Если же о предпочтениях и хобби человека почти ничего не известно, то попробуйте вспомнить, какие сказки вам нравились в детстве. «Маленький принц» или «Алиса в Стране чудес» полны философской подоплёки, видимой только во взрослом возрасте.

Выбор

Итак, вы узнали, какие жанры и литературные направления нравятся вашим друзьям и родным, дело за малым — выбрать книгу. Сейчас есть столько изданий, что можно подобрать замечательно красивый экземпляр из разряда издание книг малым тиражом.

А ведь можно сделать и поистине потрясающий подарок, особенно если виновник торжества не чужд писательскому труду - на базе его шедевров издать книгу в типографии! Это станет и отличным подарком для того, кто просто любит какую-нибудь книгу.

В общем, смело экспериментируйте, но помните совет: обязательно сначала прочтите книгу сами. Во-первых, так будет проще объяснить, почему выбор пал именно на неё. Во-вторых, возможно, человек захочет обсудить сюжет и будет замечательно, если у вас уже сформировалось собственное мнение. А в третьих, снижается вероятность попасть в неприятную ситуацию – «купиться» на интересную аннотацию и подарить любимой девушке историю о вероломной измене.

Тэги: 
книги
подарки
Опубликовал:
Эдуард Апломбов
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