Кейтеринг на торжество: как в красивом кино, но вполне реально

пятница, 01 октября 2021 | 16:09    
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Осень - традиционная пора свадеб. Почему бы не разнообразить торжество банкетом за городом: на природе, на теплоходе, в коттедже?

Кейтеринг - catering, «организация питания» [англ.] - это приготовление готовой пищи и её доставка при выездном обслуживании мероприятий, но также может включать множество дополнительных услуг: сервировка и оформление стола и всей локации в целом, розлив и подача напитков, уборка посуды и многое-многое другое.

Опыт подсказывает, что продуманный и хорошо организованный кейтеринг способен "вытащить" любое мероприятие, ранее казавшееся провальным. Как верно и обратное - при плохом кейтеринге торжество не спасут ни именитые артисты, ни дорогие фейерверки. Иногда доходит до парадокса: всего-то и нужно было не мудрить с кухней, а вовремя заказать канапе для фуршета с доставкой Москва.

Поэтому, чтобы праздник прошел "на ура", позволю себе дать его организаторам несколько советов по выбору кейтеринга.

5 советов

Количество гостей. Ключевой момент, ибо количество переходит в качество и слишком быстро. Если гостей много, то ваш выбор - кейтеринговая компания, имеющая реальный и успешный опыт обслуживания масштабных мероприятий.

Формат торжества. Постарайтесь заранее учесть пожелания гостей:

  • Классический и самый популярный вариант - за круглыми столами сидят 5-8 человек, подаются горячие и сытные блюда.
  • Бранч - на столах только закуски и напитки.
  • Фуршет - несколько станций с различными блюдами, возможно, даже тематическими кухнями: японская, итальянская, русско-украинская etc.
  • Деревенское застолье - всё более входит в моду со своим традиционным длинным столом, общим для всех гостей.

Набор услуг. Кейтеринговая компания должна предоставлять следующие услуги:

  • Выбор места проведения торжества самим заказчиком.
  • Обширный выбор блюд различных кухонь.
  • Гибкость в меню - готовность адаптировать его в соответствии с пожеланиями заказчика (вегетарианцы, религиозные ограничения)
  • Четкость и мобильность обслуживания вне зависимости от локации.
  • Высокий уровень обслуживания официантов.
  • Широкая тематика оформления: мебель, посуда, украшения стола.

Прозрачность услуг. Обязательно уточняйте, что входит в стоимость заказа (работа официантов, гигантский торт, посуда и приборы выбранного стиля etc) и что придется оплачивать отдельно, хотя хороший кейтер сам озвучит вам условия и предложит различные варианты реализации ваших замыслов.

Дегустация. Речь не только о вкусе блюд, но и о качестве сервировки и обслуживания, включая подачу блюд и реакцию персонала на критику. Особенно важно перечисленное, если вы заказываете свадебный кейтеринг. Ведь любой "косяк" на свадьбе виновники торжества запомнят на всю жизнь!

Приятного и вкусного торжества, прекрасных воспоминаний!

Тэги: 
питание
праздник
советы
Опубликовал:
Эдуард Апломбов
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