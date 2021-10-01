Кейтеринг на торжество: как в красивом кино, но вполне реально

Кейтеринг - catering, «организация питания» [англ.] - это приготовление готовой пищи и её доставка при выездном обслуживании мероприятий, но также может включать множество дополнительных услуг: сервировка и оформление стола и всей локации в целом, розлив и подача напитков, уборка посуды и многое-многое другое.

Опыт подсказывает, что продуманный и хорошо организованный кейтеринг способен "вытащить" любое мероприятие, ранее казавшееся провальным. Как верно и обратное - при плохом кейтеринге торжество не спасут ни именитые артисты, ни дорогие фейерверки. Иногда доходит до парадокса: всего-то и нужно было не мудрить с кухней, а вовремя заказать канапе для фуршета с доставкой Москва.

Поэтому, чтобы праздник прошел "на ура", позволю себе дать его организаторам несколько советов по выбору кейтеринга.

5 советов

Количество гостей. Ключевой момент, ибо количество переходит в качество и слишком быстро. Если гостей много, то ваш выбор - кейтеринговая компания, имеющая реальный и успешный опыт обслуживания масштабных мероприятий.

Формат торжества. Постарайтесь заранее учесть пожелания гостей:

Классический и самый популярный вариант - за круглыми столами сидят 5-8 человек, подаются горячие и сытные блюда.

Бранч - на столах только закуски и напитки.

Фуршет - несколько станций с различными блюдами, возможно, даже тематическими кухнями: японская, итальянская, русско-украинская etc.

Деревенское застолье - всё более входит в моду со своим традиционным длинным столом, общим для всех гостей.

Набор услуг. Кейтеринговая компания должна предоставлять следующие услуги:

Выбор места проведения торжества самим заказчиком.

Обширный выбор блюд различных кухонь.

Гибкость в меню - готовность адаптировать его в соответствии с пожеланиями заказчика (вегетарианцы, религиозные ограничения)

Четкость и мобильность обслуживания вне зависимости от локации.

Высокий уровень обслуживания официантов.

Широкая тематика оформления: мебель, посуда, украшения стола.

Прозрачность услуг. Обязательно уточняйте, что входит в стоимость заказа (работа официантов, гигантский торт, посуда и приборы выбранного стиля etc) и что придется оплачивать отдельно, хотя хороший кейтер сам озвучит вам условия и предложит различные варианты реализации ваших замыслов.

Дегустация. Речь не только о вкусе блюд, но и о качестве сервировки и обслуживания, включая подачу блюд и реакцию персонала на критику. Особенно важно перечисленное, если вы заказываете свадебный кейтеринг. Ведь любой "косяк" на свадьбе виновники торжества запомнят на всю жизнь!

Приятного и вкусного торжества, прекрасных воспоминаний!