Как выбрать ресторан для банкетного торжества?

Мы знаем о выборе заведений все или почти все. Количество гостей, парковка, кондиционер, расположение ресторана и развлечения. Какие еще нюансы надо учесть, чтобы праздник удался?

Мы подготовили для вас подробный чек-лист! Чтобы сделать выбор, вам придется посетить ресторан или кафе лично. Но прежде надо определить круг подходящих заведений.

Для поиска определитесь с 5 пунктами по списку:

Количество гостей и Формат мероприятия – в общем зале, в отдельной зоне или аренда ресторана или отдельного зала под закрытие. Чтобы определиться с форматом, ориентируйтесь на количестве гостей . Если приглашенных гостей много, лучше арендовать отдельный зал или все заведение. Стоимость. Определите ваш бюджет. Заведения предлагают минимальные суммы счета на одного гостя или стоимость за закрытие зала . Также решите, важна ли для вас возможность принести свои напитки, фрукты, торт. Расположение заведения: в городе или за его пределами, каком районе или рядом с чем-то. Если вам интересно загородом, то где предпочтительнее у воды или в лесопарковой зоне. Особенности и возможности. Отметьте пункты, которые важны для проведения вашего мероприятия: открытая терраса; VIP -зал; продление аренды после 23 часов; живая музыка; тематический интерьер; сцена; танцпол; проекционное и звуковое оборудование; караоке; пиротехника; шатер; развлечения, комната или уголок для детей; открытая кухня; винная, пивная, коктейльная карты; расположение при отеле, аренда гостиничных номеров; шатер; выездная регистрация брака. Дата мероприятия – подходящих заведений может быть много, но дата не у всех свободна.

Определились с основными критериями?

Воспользуйтесь поиском на специализированных сайтах по ресторанам

В фильтре поиска выберите нужные значения. Вот пример, как реализован поиск на одном из сайтов: https://www.menunsk.ru/places/type/restoran.html. Сайт предложит список подходящих заведений.

Что еще вы можете сделать, чтобы быть уверенными в выборе:

прочтите отзывы о ресторанах в интернете;

опросите друзей и знакомых, соберите отзывы.

Теперь предстоит позвонить в рестораны

в первую очередь узнайте, свободна желаемая ДАТА.

спросите подробно про условия оплаты

и уточните по другим критериям, что имеет для вас значение

Следующий этап – личное посещение заведений

Посетите выбранные рестораны/кафе, ознакомьтесь с кухней, прочтите меню, пообщайтесь с администратором/менеджером. Мы подготовили для вас список важных вопросов:

Интерьер и оформление . Проверьте площадь, вместимость, чистоту, освещенность зала. Поинтересуйтесь, есть ли минимальное оформление, можно ли его изменить/дополнить за отдельную плату.

. Проверьте площадь, вместимость, чистоту, освещенность зала. Поинтересуйтесь, есть ли минимальное оформление, можно ли его изменить/дополнить за отдельную плату. Мебель и рассадка . Узнайте, какие столы есть в заведении, как можно рассадить гостей.

. Узнайте, какие столы есть в заведении, как можно рассадить гостей. Меню . Уточните, все ли позиции можно заказать и готов ли ресторан предложить блюда по желанию клиента, не входящие в меню.

. Уточните, все ли позиции можно заказать и готов ли ресторан предложить блюда по желанию клиента, не входящие в меню. Алкоголь, торт, фрукты . Поинтересуйтесь, можно ли их приносить с собой, есть ли пробковый сбор, собственная пекарня в заведении.

. Поинтересуйтесь, можно ли их приносить с собой, есть ли пробковый сбор, собственная пекарня в заведении. Оплата . Узнайте, каковы условия ее внесения и возврата, сумма задатка.

. Узнайте, каковы условия ее внесения и возврата, сумма задатка. Документы. Уточните, заключается ли договор с указанием даты и условий проведения мероприятия. Предоставляются ли квитанции о внесении задатка и оплаты.

Выяснив основные условия, не лишним будет осведомиться о следующих нюансах:

предоставляет ли заведение скидки/бонусы;

есть ли предложения для детей;

можно ли забирать оставшуюся еду с собой;

работает ли кондиционер;

есть ли гардероб и помещения для стороннего персонала;

предусмотрены ли дополнительные расходы, например, за обслуживание, охлаждение напитков, нарезку фруктов.

Очень надеемся, что выбор будет приятным! Пусть ваш праздник будет ярким и незабываемым!