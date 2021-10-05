Как выбрать ресторан для банкетного торжества?

вторник, 05 октября 2021 | 11:35    
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Хороший ресторан – это вкусная еда и напитки, приятная атмосфера и удовольствие от общения. Лучше места для торжества не найти. Как организовать незабываемый праздник и не пропустить ни одной детали?

Мы знаем о выборе заведений все или почти все. Количество гостей, парковка, кондиционер, расположение ресторана и развлечения. Какие еще нюансы надо учесть, чтобы праздник удался?

Мы подготовили для вас подробный чек-лист! Чтобы сделать выбор, вам придется посетить ресторан или кафе лично. Но прежде надо определить круг подходящих заведений.

Для поиска определитесь с 5 пунктами по списку:

  1. Количество гостей и Формат мероприятия – в общем зале, в отдельной зоне или аренда ресторана или отдельного зала под закрытие. Чтобы определиться с форматом, ориентируйтесь на количестве гостей . Если приглашенных гостей много, лучше арендовать отдельный зал или все заведение.
  2. Стоимость. Определите ваш бюджет. Заведения предлагают минимальные суммы счета на одного гостя или стоимость за закрытие зала . Также решите, важна ли для вас возможность принести свои напитки, фрукты, торт.
  3. Расположение заведения: в городе или за его пределами, каком районе или рядом с чем-то. Если вам интересно загородом, то где предпочтительнее у воды или в лесопарковой зоне.
  4. Особенности и возможности. Отметьте пункты, которые важны для проведения вашего мероприятия: открытая терраса; VIP -зал; продление аренды после 23 часов; живая музыка; тематический интерьер; сцена; танцпол; проекционное и звуковое оборудование; караоке; пиротехника; шатер; развлечения, комната или уголок для детей; открытая кухня; винная, пивная, коктейльная карты; расположение при отеле, аренда гостиничных номеров; шатер; выездная регистрация брака.
  5. Дата мероприятия – подходящих заведений может быть много, но дата не у всех свободна.

Определились с основными критериями?

Воспользуйтесь поиском на специализированных сайтах по ресторанам

В фильтре поиска выберите нужные значения. Вот пример, как реализован поиск на одном из сайтов: https://www.menunsk.ru/places/type/restoran.html. Сайт предложит список подходящих заведений.

Что еще вы можете сделать, чтобы быть уверенными в выборе:

  • прочтите отзывы о ресторанах в интернете;
  • опросите друзей и знакомых, соберите отзывы.

Теперь предстоит позвонить в рестораны

  • в первую очередь узнайте, свободна желаемая ДАТА.
  • спросите подробно про условия оплаты
  • и уточните по другим критериям, что имеет для вас значение

Следующий этап – личное посещение заведений

Посетите выбранные рестораны/кафе, ознакомьтесь с кухней, прочтите меню, пообщайтесь с администратором/менеджером. Мы подготовили для вас список важных вопросов:

  • Интерьер и оформление. Проверьте площадь, вместимость, чистоту, освещенность зала. Поинтересуйтесь, есть ли минимальное оформление, можно ли его изменить/дополнить за отдельную плату.
  • Мебель и рассадка. Узнайте, какие столы есть в заведении, как можно рассадить гостей.
  • Меню. Уточните, все ли позиции можно заказать и готов ли ресторан предложить блюда по желанию клиента, не входящие в меню.
  • Алкоголь, торт, фрукты. Поинтересуйтесь, можно ли их приносить с собой, есть ли пробковый сбор, собственная пекарня в заведении.
  • Оплата. Узнайте, каковы условия ее внесения и возврата, сумма задатка.
  • Документы. Уточните, заключается ли договор с указанием даты и условий проведения мероприятия. Предоставляются ли квитанции о внесении задатка и оплаты.

Выяснив основные условия, не лишним будет осведомиться о следующих нюансах:

  • предоставляет ли заведение скидки/бонусы;
  • есть ли предложения для детей;
  • можно ли забирать оставшуюся еду с собой;
  • работает ли кондиционер;
  • есть ли гардероб и помещения для стороннего персонала;
  • предусмотрены ли дополнительные расходы, например, за обслуживание, охлаждение напитков, нарезку фруктов.

Очень надеемся, что выбор будет приятным! Пусть ваш праздник будет ярким и незабываемым!

Тэги: 
праздник
кулинария
советы
Опубликовал:
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