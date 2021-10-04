Как получать пенсию по доверенности?

понедельник, 04 октября 2021 | 17:23    
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Главное управление Пенсионного фонда № 5 по г. Москве и Московской области напоминает, что в ситуациях, когда человек не может самостоятельно получить пенсию, можно оформить доверенность на её получение. Документ должен быть надлежащим образом заверен.

В случае болезни, лечения в санатории, выезда на отдых, в гости к родственникам пенсионер может определить, кому он поручит получать за него пенсию и обратиться за удостоверением доверенности.

Доверенность на получение пенсий, пособий может быть удостоверена
•    нотариусом, в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса — уполномоченным лицом органов исполнительной власти;
•    организацией, в которой доверитель работает или учится;
•    администрацией стационарного учреждения, в котором доверитель находится на излечении.

В обязательном порядке в тексте доверенности должны быть указаны: место и дата составления (подписания) доверенности, ФИО, место жительства, данные паспорта доверителя и лица, на имя которого выдана доверенность.

Срок действия доверенности определяет сам пенсионер. Если в доверенности не будет указан срок действия, то она сохраняет силу в течение года со дня её оформления.
Доставка пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока её действия. Но в таком случае пенсионеру необходимо ежегодно подтверждать факт регистрации или проживания по месту получения пенсии*. Как это можно сделать:

  1. Обратиться получателю пенсии в территориальный орган Пенсионного Фонда по месту нахождения пенсионного дела с документами, подтверждающими его личность и место жительства.
  2. Лично подойти за получением страховой пенсии в организацию, осуществляющую доставку пенсии, до истечения 12 месяцев выплаты страховой пенсии доверенному лицу.

Данные правила действуют и для тех, кто получает пенсии по длительной доверенности в банках, и для получателей пенсий через почтовые отделения.

В случае же, если доверенное лицо получает пенсию в отделении связи, и пенсионер не может по истечении года сам подтвердить факт своего проживания по месту получения пенсии, доверенному лицу нужно заранее предупредить сотрудников почтового отделения о том, чтобы в следующий раз пенсию принесли на дом, где и будет зафиксирован факт проживания. Если пенсионер — при получении пенсии на дому — вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно расписаться в получении суммы пенсии, по его просьбе и в его присутствии сделать это может родственник или другое лицо, предъявив документ, удостоверяющий личность. Соответствующая запись с указанием причин, в силу которых пенсионер не мог подписаться собственноручно, вносится в доставочный документ**.

*Части 5, 19, 21 статьи 21 Федерального закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 года «О страховых пенсиях»; пункт 97 Правил выплаты пенсий, утв. Приказом Минтруда России от 17.11.2014 года № 885н
**Пункт 114 Правил выплаты пенсий, утв. Приказом Минтруда России от 17.11.2014 года № 885н

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