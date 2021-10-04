Как подарить новую жизнь мягкой мебели

понедельник, 04 октября 2021 | 12:24    
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Ухоженный дом или офис нуждается в чистоте. В том числе должна проводиться регулярная химчистка мебели с применим специализированных средств и оборудования. Чтобы удрать небольшое пятно иногда достаточно взять пятновыводитель и вымыть обивку. Но в случае значительных загрязнение для обеспечения качества требуется химчистка мягкой мебели специалистами.

Виды чистки

Сегодня предлагается выполнить восстановление внешнего вида обивки тремя ведущими способами:

  • с применением специализированных пылесосов с различными насадками и щетками;
  • влажным способом, при котором на поверхность предварительно наносится пена или мной чистящий состав, который потом удаляется и споласкивается;
  • сухая, с проведением предварительно обеспыливания.

Тип работы успешно определяют специалисты компании "Евро-химчистка" https://www.e-chistka.ru/himchistka-mebeli-na-domu.php, специализацией которой является восстановление внешнего вида мягкой мебели. Загрязнения устраняются с различных тканевых материалов, кожи и других видов обивки.

Порядок выполнения работы

Наиболее удобным предложением становится химчистка мебели на дому с выездом специализированной бригады. Предварительно проводится осмотр предметов мебели, определение мест загрязнений, их типа и степени. Выполняется чистка мебели с обивкой из ткани или кожи с застарелыми загрязнениями.

Специалисты определяют оптимальный в каждом случае тип используемого инструмента. Это могут быть щетки, тряпки, моющие пылесосы и другое.

С целью удаления самых сложных пятен чистящий состав, пена или порошок предварительно наносятся на поверхность. Через определенный временной промежуток поверхность обрабатывается с использованием инструментов. Обработка проводится на каждом сантиметре обивки. В тои числе в кладках, деталях декора. Применением специальной техники и средств позволяет удалить участки с жирными пятнами, капли клея или краски, другие типы загрязнений.

При необходимости итогом становится ополаскивание поверхности. Это помогает устранить остатки моющих составов и подготовить предмет мебели к дальнейшему успешному использованию.

Профессионально выполненная чистка мягкой мебели, в полному смысле слова, дарит новую жизнь дивану, стулу, матрасу с мягкой обивкой и другим предметам интерьера. Пригласить специалистов можно по телефонам на сайте или заполнив бланк заявки.

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Опубликовал:
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