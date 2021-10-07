Как оформить свидетельство о разводе через Госуслуги

четверг, 07 октября 2021 | 12:04    
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На Госуслугах можно подать заявление на регистрацию брака. А еще — расторгнуть брак и получить свидетельство о разводе, если нет детей, раздела имущества и оба супруга согласны. В этом случае развод можно оформить в загсе без суда.

Но обоим супругам нужна квалифицированная электронная подпись: https://clck.ru/XuysG

Ее выдают удостоверяющие центры за один день, это стоит около 1800 рублей. Зато не нужно идти в загс вместе.

Вот что нужно делать:
Откройте форму для заявления: https://clck.ru/XuypV
Выберите «Взаимное согласие».
Есть ли квалифицированные подписи — «да».
Каждый супруг заполняет на Госуслугах свою часть заявления. Сначала один — потом оно придет второму через приглашение по указанному СНИЛСу.
Оплатите госпошлину со скидкой 30% — 455 ₽ с каждого супруга.
В выбранную дату посетите загс и получите свидетельство о разводе. Его выдадут не ранее чем через месяц после подачи заявления.

Если не придут оба супруга, брак не расторгается. Если придет хотя бы один — он получит свое свидетельство о разводе, а другой сможет забрать документ на свое имя в другое время.

Если нет квалифицированной электронной подписи, нужно прийти в загс лично. Можно выбрать загс по месту постоянной или временной регистрации, а также по месту регистрации брака. Заявление нужно писать вместе с супругом. Госпошлина составит 650 руб с каждого. Чтобы получить свидетельство, в загс нужно прийти еще раз.

Если супруг не согласен на развод или не пришел, брак расторгается через суд. По решению суда можно оформить свидетельство о разводе через Госуслуги и забрать его в загсе.

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