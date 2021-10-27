Как будет выглядеть Туристско-рекреационная зона «Завидово»

среда, 27 октября 2021 | 15:41    
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Компания «Завидово Парк» включена в число резидентов единственной в Центральном федеральном округе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово». Решение принято на заседание экспертного совета по туристско-рекреационным особым экономическим зонам Тверской области, которое 27 октября провёл губернатор Игорь Руденя.
  • Фото: tverigrad.ru

Одним из ключевых объектов комплекса станет уникальный круглогодичный крытый семейный центр спортивных и водных развлечений – крупнейший среди подобных сооружений в Европе. Также будут построены отели более чем на 1100 номеров, конгресс-центр, горнолыжный склон, детский парк и другие объекты туриндустрии. За 10 лет реализации проекта объём налоговых поступлений в региональный и местный бюджеты превысит 2 млрд рублей.

Предполагаемый объём инвестиций в реализацию проекта — более 32 млрд рублей, будет создано свыше 900 новых рабочих мест. Финансирование реализации проекта подтверждено со стороны государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

ОЭЗ в Тверской области создана в 2015 году. В настоящий момент в объекты туристской инфраструктуры ОЭЗ «Завидово» уже вложено более 16 миллиардов рублей частных инвестиций, создано более 340 рабочих мест.

За прошедшее время сформировано ядро современного высокоэффективного туристского кластера. Благодаря федеральной поддержке построена обеспечивающая инфраструктура — водозаборный узел со станцией водоподготовки для водоснабжения объектов кластера «Волжское море», пешеходный мост через реку Дойбица в Конаковском районе.

Сейчас в рамках развития кластера «Волжское море» на территории Завидово при поддержке Федерации ведется строительство транспортно-пересадочного узла, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Порт сможет одновременно принимать до семи круизных судов, а среднесуточный пассажирооборот превысит 2 000 человек.

Добраться до порта «Завидово» и сразу же отправляться дальше в путешествие на круизных судах туристы смогут без пересадок благодаря строительству новой железнодорожной ветки, которая свяжет Ленинградский вокзал Москвы с Завидово. На реализацию этого проекта Тверской области предоставят инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,8 млрд рублей.

Тэги: 
Завидово
Московское море
Источник:
Tverigrad
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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