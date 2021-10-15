Известный блогер Илья Варламов посетил туристический кластер Завидово

пятница, 15 октября 2021 | 10:51    
Новости
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Известный блогер, журналист, основатель фондов «Внимание» и «Городские проекты» Илья Варламов, известный своими материалами о городской среде в российских городах, посетил загородный комплекс отдыха «Завидово», расположенный на берегу Иваньковского водохранилища.

Об это рассказал тверской риэлтор Александр Гамзолин на своей странице в Instagram:

Илья Варламов — медийная персона, к его мнению прислушиваются, его статьи с удовольствием читают. Даже не вспомню, когда я начал читать и смотреть блоги Ильи. А как круто он фотографирует(!) и, конечно же, участие в жизни страны и все те смелые высказывания и его особенное мнение на страницах соц.сетей это очень ценно!

Всегда думал о том, что я спрошу когда мы встретимся. И вот этот день, но вопросов было настолько много, что суток наверное не хватило бы их задать и всё обсудить.

Успехов тебе @varlamov в нелёгком, но очень полезном для нас всех деле!

Отметим, что Тверской области, как стало известно 14 октября, будет предоставлен инфраструктурный кредит из федерального бюджета в размере 3,8 миллиарда рублей на развитие особой экономической зоны «Завидово».

Запланировано строительство до Завидово новой железнодорожной ветки Октябрьской железной дороги протяжённостью более 15 километров, что позволит обеспечить прямое железнодорожное сообщение между ОЭЗ «Завидово» и Москвой.

Тэги: 
Московское море
туризм
Источник:
Александр Гамзолин
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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