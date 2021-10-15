Известный блогер Илья Варламов посетил туристический кластер Завидово

Об это рассказал тверской риэлтор Александр Гамзолин на своей странице в Instagram:

Илья Варламов — медийная персона, к его мнению прислушиваются, его статьи с удовольствием читают. Даже не вспомню, когда я начал читать и смотреть блоги Ильи. А как круто он фотографирует(!) и, конечно же, участие в жизни страны и все те смелые высказывания и его особенное мнение на страницах соц.сетей это очень ценно!

Всегда думал о том, что я спрошу когда мы встретимся. И вот этот день, но вопросов было настолько много, что суток наверное не хватило бы их задать и всё обсудить.

Успехов тебе @varlamov в нелёгком, но очень полезном для нас всех деле!