Из истории Дубненской городской больницы: пищеблок

Питание пациентов, находящихся в стационаре, – очень важное направление в деятельности каждого лечебного учреждения.

В первые годы существования больницы в Дубне кухня занимала всего одну комнату. После строительства «старого» лечебного корпуса (это теперь мы используем такое обозначение, а в то время он был новостройкой) под пищеблок были выделены помещения в правом крыле.

При поступлении пациента в стационар врач назначает ему необходимую диету. Очевидно, что при этом должны учитываться принципы лечебного питания.

Рекомендации и требования к нормам, рациону, набору продуктов, приготовлению блюд периодически менялись. И Администрацией города совместно с руководством больницы было принято решение о строительстве нового пищеблока.

В 2014 году объект был сдан в эксплуатацию. Сейчас пищеблок ДГБ отвечает самым современным требованиям. Его работу курирует врач-диетолог больницы.