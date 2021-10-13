Итоги конкурса «Письмо ученому»

Юрий Цолакович всё внимательно прочитал и написал ответы на ваши вопросы – проверяйте почтовые ящики, письма от ученого уже в пути.

Сегодня мы готовы назвать имена победителей, которые смогут отправиться в Объединенный институт ядерных исследований в Дубну и лично встретиться с выдающимся ученым, открывшим новые элементы таблицы Менделеева Юрием Цолаковичем Оганесяном.

Итак, вот их имена!

Дарья Дудина, Саратовская область, г. Балаково

https://vk.com/dariadudina

Егор Кузнецов, Калуга

https://vk.com/id518420501

А также призовое место занял Edoardo La Malfa – школьник, написавший письмо из Италии. Он присоединится ко встрече в онлайн-формате.

Смотри ролик, возможно, именно на твой вопрос в нем ответил сам Юрий Оганесян!