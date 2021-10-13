Итоги конкурса «Письмо ученому»

среда, 13 октября 2021 | 07:57
Профессия1
В этот раз заветный ответ можно было получить от ученого-физика, академика Российской академии наук Юрия Цолаковича Оганесяна, которому вы отправляли письма в рамках творческого конкурса «Письмо ученому». Этот конкурс «Большая перемена» проводила совместно с Объединенным институтом ядерных исследований.
Юрий Цолакович всё внимательно прочитал и написал ответы на ваши вопросы – проверяйте почтовые ящики, письма от ученого уже в пути.
Сегодня мы готовы назвать имена победителей, которые смогут отправиться в Объединенный институт ядерных исследований в Дубну и лично встретиться с выдающимся ученым, открывшим новые элементы таблицы Менделеева Юрием Цолаковичем Оганесяном.
Итак, вот их имена!
Дарья Дудина, Саратовская область, г. Балаково
https://vk.com/dariadudina
Егор Кузнецов, Калуга
https://vk.com/id518420501
А также призовое место занял Edoardo La Malfa – школьник, написавший письмо из Италии. Он присоединится ко встрече в онлайн-формате.
Смотри ролик, возможно, именно на твой вопрос в нем ответил сам Юрий Оганесян!