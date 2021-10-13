Итоги конкурса «Письмо ученому»

среда, 13 октября 2021 | 07:57    
Профессия
     1
В этот раз заветный ответ можно было получить от ученого-физика, академика Российской академии наук Юрия Цолаковича Оганесяна, которому вы отправляли письма в рамках творческого конкурса «Письмо ученому». Этот конкурс «Большая перемена» проводила совместно с Объединенным институтом ядерных исследований.

Юрий Цолакович всё внимательно прочитал и написал ответы на ваши вопросы – проверяйте почтовые ящики, письма от ученого уже в пути.

Сегодня мы готовы назвать имена победителей, которые смогут отправиться в Объединенный институт ядерных исследований в Дубну и лично встретиться с выдающимся ученым, открывшим новые элементы таблицы Менделеева Юрием Цолаковичем Оганесяном.

Итак, вот их имена!

Дарья Дудина, Саратовская область, г. Балаково
https://vk.com/dariadudina

Егор Кузнецов, Калуга
https://vk.com/id518420501

А также призовое место занял Edoardo La Malfa – школьник, написавший письмо из Италии. Он присоединится ко встрече в онлайн-формате.

Смотри ролик, возможно, именно на твой вопрос в нем ответил сам Юрий Оганесян!

Тэги: 
ОИЯИ
дети
Источник:
Пресс-центр ОИЯИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
11.10.2021 | 11:16   
Профессия
    24
Университет "Дубна" выпустит первых инженеров для "меганаучных" установок в 2022 году
Университет "Дубна" в 2022 году ждет первый выпуск своей Международной инженерной школы, готовящей специалистов по...
Университет Дубна | ОИЯИ | образование
11.10.2021 | 14:07   
Общество
    1053
Школа № 7 представила Дубну на открытии областного слета юных инспекторов движения
С 6 по 8 октября 2021 года в городском округе Мытищи проходит 28 Московский областной слет юных инспекторов движения «...
соревнования | ГИБДД | дети
12.10.2021 | 13:53   
Профессия
    1043
Пресс-релиз Совета директоров градообразующих предприятий Дубны от 7 октября 2021
Выездное заседание Совета директоров градообразующих предприятий Дубны состоялось 7 октября в Алуште (Республика Крым...
социум | бизнес
12.10.2021 | 16:39   
Профессия
    6
Обязательную вакцинацию от Covid‑19 для 80% работников сферы услуг ввели в Подмосковье
В Подмосковье сотрудников сферы услуг обязали вакцинироваться от коронавируса.
бизнесу | вакцинация | коронавирус