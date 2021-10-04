История: Дубненская городская больница. Часть 7

понедельник, 04 октября 2021 | 08:51    
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Краткий экскурс в историю Дубненской городской больницы, которая в будущем году отметит 75-летие с момента основания, мы продолжаем рассказом о детском отделении.

Детский больничный комплекс появился на территории лечебного учреждения в конце семидесятых годов прошлого века. Юным жителям Левобережья была предоставлена возможность лечиться в специальном педиатрическом отделении, а не вместе со взрослыми. За год его врачи обслуживали около 500 маленьких пациентов.

В девяностых годах, когда было принято решение о закрытии детского отделения в МСЧ №9, педиатрическая служба горбольницы стала вести прием всех без исключения ребятишек, проживающих и на левом, и на правом берегу.

В 2014 году отделение отремонтировали, закупили новую мебель, оно приобрело современный вид. Сегодня здесь лечат детей с соматическими болезнями, такими как:

  • бронхолегочные заболевания;
  • заболевания сердечно-сосудистой системы;
  • заболевания желудочно-кишечного тракта;
  • болезни органов мочеполовой системы и др.

На базе педиатрического отделения больницы оказывается профилактическая, диагностическая и лечебная медицинская помощь.

Высококвалифицированные специалисты ДГБ применяют новейшие медицинские технологии в соответствии со стандартами и протоколами ведения больных. И к каждому юному пациенту сотрудники относятся с любовью и особым вниманием.

Тэги: 
история
краеведение
ДГБ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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