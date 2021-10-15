Исследования культурного наследия ядерными методами обсудят в Казани

пятница, 15 октября 2021 | 22:15    
Профессия
     4
В столице Татарстана с 16 по 20 октября пройдет рабочее совещание «Применение ядерно-физических методов для исследования объектов культурного наследия». Совещание станет вторым по счету и соберет более 40 ученых из разных стран.

Участники обсудят преимущества ядерно-физических методов анализа, перспективы и возможности применения таких методов для исследования объектов культурного наследия, выработают методологию проведения совместных междисциплинарных исследований и поделятся результатами своих работ.

Большая делегация ученых ОИЯИ во главе с директором Лаборатории нейтронной физики им. И. М. Франка Валерием Швецовым и его заместителем Отилией ана-Куликов сделает ряд докладов. Специалисты ЛНФ ОИЯИ представят результаты работ, выполненных с использованием неразрушающих методов исследований: нейтронно-активационный анализ, нейтронная томография и дифракция. Будут обсуждаться возможности использования таких методик для изучения элементного, молекулярного и минерального состава различных образцов. Так, например, специалисты Лаборатории нейтронного физики представят результаты исследований образцов византийских керамических осколков, найденных в Румынии; керамики эпохи бронзы, раннего железа и средневековья из раскопки Восточного Казахстана; медного боевого топора абашевской культуры; пигментов и штукатурных оснований уникальных домонгольских фресок 12 века и др.

Мероприятие организовано совместно Казанским федеральным университетом и Объединенным институтом ядерных исследований. Рабочие языки – русский и английский.

Тэги: 
ОИЯИ
конференция
археология
Источник:
Пресс-центр ОИЯИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
13.10.2021 | 07:57   
Профессия
    22
Итоги конкурса «Письмо ученому»
В этот раз заветный ответ можно было получить от ученого-физика, академика Российской академии наук Юрия Цолаковича...
ОИЯИ | дети
14.10.2021 | 20:56   
Профессия
    23
Директор ОИЯИ (Дубна) выступил на Евразийском женском форуме
В Санкт-Петербурге обсуждают роль женщин в современном мире на проходящем 13 — 15 октября Евразийском женском форуме....
ОИЯИ | форум
15.10.2021 | 22:08   
Профессия
    3
Учащиеся Британской международной школы побывали в Дубне
13 октября 2021 г. Учебно-научный центр ОИЯИ организовал прием учеников 12-13 классов негосударственного...
ОИЯИ | образование | сотрудничество
14.10.2021 | 14:45   
Регион
    1070
Продолжается серия онлайн бизнес‑конференций «Трансформация торговых центров»
В августе 2021 г. была реализована и запущена серия онлайн бизнес-конференций «Трансформация торговых центров»,...
бизнесу | конференция
15.10.2021 | 17:15   
Регион
    1
Подмосковные архивисты подписали меморандум с коллегами из Казахстана
V научно-практическая конференция с международным участием «Документ. Архив. Информационное общество» (к 100-летию...
конференция