Исследования культурного наследия ядерными методами обсудят в Казани

Участники обсудят преимущества ядерно-физических методов анализа, перспективы и возможности применения таких методов для исследования объектов культурного наследия, выработают методологию проведения совместных междисциплинарных исследований и поделятся результатами своих работ.

Большая делегация ученых ОИЯИ во главе с директором Лаборатории нейтронной физики им. И. М. Франка Валерием Швецовым и его заместителем Отилией ана-Куликов сделает ряд докладов. Специалисты ЛНФ ОИЯИ представят результаты работ, выполненных с использованием неразрушающих методов исследований: нейтронно-активационный анализ, нейтронная томография и дифракция. Будут обсуждаться возможности использования таких методик для изучения элементного, молекулярного и минерального состава различных образцов. Так, например, специалисты Лаборатории нейтронного физики представят результаты исследований образцов византийских керамических осколков, найденных в Румынии; керамики эпохи бронзы, раннего железа и средневековья из раскопки Восточного Казахстана; медного боевого топора абашевской культуры; пигментов и штукатурных оснований уникальных домонгольских фресок 12 века и др.

Мероприятие организовано совместно Казанским федеральным университетом и Объединенным институтом ядерных исследований. Рабочие языки – русский и английский.