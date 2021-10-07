График движения электропоездов изменится на Савеловском направлении

Поезда на остальных участках МЦД-1 будут курсировать с увеличенными интервалами. Железнодорожники заменят четыре стрелочных перевода, что необходимо, в том числе, для обеспечения движения поездов по соединительной ветви между Савеловским и Белорусскими вокзалами на период строительства дополнительных путей для МЦД-4, - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "Аэроэкспрессы" в Шереметьево будут отправляться с Савёловского вокзала. Несколько поездов выведут из расписания. Для пассажиров дальних электропоездов 9 и 10 октября будут назначены компенсационные автобусы.