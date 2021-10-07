График движения электропоездов изменится на Савеловском направлении

четверг, 07 октября 2021 | 11:53    
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С 9 октября по 11 октября 04:30 не будет движения между Белорусским и Савёловским вокзалами в связи с ремонтно-путевыми работами на станции «Москва-Бутырская».

Поезда на остальных участках МЦД-1 будут курсировать с увеличенными интервалами. Железнодорожники заменят четыре стрелочных перевода, что необходимо, в том числе, для обеспечения движения поездов по соединительной ветви между Савеловским и Белорусскими вокзалами на период строительства дополнительных путей для МЦД-4, - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "Аэроэкспрессы" в Шереметьево будут отправляться с Савёловского вокзала. Несколько поездов выведут из расписания. Для пассажиров дальних электропоездов 9 и 10 октября будут назначены компенсационные автобусы.

Тэги: 
РЖД
расписание
Источник:
Пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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