Google Play вернул российским пользователям доступ к мобильному приложению «Навальный»

Об удалении приложения «Навальный» из Google Play стало известно в первый день выборов в Госдуму — 17 сентября. Тогда же оно исчезло и из App Store. С соответствующим требованиям к американским компаниям обратился Роскомнадзор. В ведомстве пояснили, что приложение распространяет информацию, признанную российскими властями экстремистской. В случае неисполнения предписания надзорный орган пригрозил был применить оборотные штрафы.

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио раскритиковал Google и Apple за подчинение требованиям Роспотребнадзора. Политик обвинил их в «соучастии цензуре» в России.