Google Play вернул российским пользователям доступ к мобильному приложению «Навальный»

суббота, 09 октября 2021 | 13:38
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Кроме того, восстановлены ролики и документы, которые были заблокированы на время думских выборов в Москве, сообщил соратник оппозиционного политика Иван Жданов. Он добавил, что это произошло после того, как команда Навального отправила в Google свою претензию.
Об удалении приложения «Навальный» из Google Play стало известно в первый день выборов в Госдуму — 17 сентября. Тогда же оно исчезло и из App Store. С соответствующим требованиям к американским компаниям обратился Роскомнадзор. В ведомстве пояснили, что приложение распространяет информацию, признанную российскими властями экстремистской. В случае неисполнения предписания надзорный орган пригрозил был применить оборотные штрафы.
Американский сенатор-республиканец Марко Рубио раскритиковал Google и Apple за подчинение требованиям Роспотребнадзора. Политик обвинил их в «соучастии цензуре» в России.