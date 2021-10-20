Глава Дубны совместно с прокурором провёл приём граждан

Жительницу наукограда интересует возможность улучшения жилищных условий. Ее дети уже совершеннолетние и состоят на учете как нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Разъяснили, что семья дочери может участвовать в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище», в рамках которой предоставляется социальная выплата в размере 30% от расчетной стоимости жилого помещения. Договорились, что заявители обратятся в комитет по управлению имуществом, где их более подробно проконсультируют по этой программе.

Следующим вопросом стало обустройство тротуаров и велодорожек. Рассказал, что ремонт и строительство новых тротуаров производится только за счет средств городского бюджета и единовременно привести в порядок все пешеходные дорожки в городе, к сожалению, невозможно. Однако в этом году удалось отремонтировать в два раза больше тротуаров, чем было запланировано. Обустройство ведется согласно плану и утвержденному объему финансирования. Список формируется рабочей группой исходя из социальной значимости и потребностей большинства горожан. Все предложения, поступающие в адрес администрации, вносятся в перечень объектов, подлежащих обустройству, и учитываются при дальнейшем планировании.

Что касается велодорожек, то разработан проект веломаршрута «Дубненская кругосветка», общественные слушания по которому состоятся в ближайшую пятницу, 22 октября, в 18.00, по адресу: Дубна, ул. Московская, д.6. Каждый житель сможет высказать свое мнение и внести предложения.

Жители СНТ «Семья» обратились с просьбой вернуть остановку «Козлаки» (бывшее название остановочного пункта «ул. Юркино»). Пассажирам очень неудобно, приходится идти по несколько сотен метров. Дело в том, что в этом месте нет заездного кармана и после внесения соответствующих изменений в закон там не могут останавливаться автобусы. Но обустройство двух остановочных пунктов планируется завершить уже в этом году.

Представители СНТ «Восход» подняли вопрос о снегосвалке. Пояснил, что администрацией городского округа рассматривается вопрос о выделении земельного участка под складирование снега по адресу: Коммунальный проезд, д. 12, строение 1 (кадастровый номер 50:40:0010410:27). Он будет оборудован в соответствии с требованиями СанПиН.

Напоминаю, что записаться ко мне на приём можно по телефону: 8 (496) 218-05-05 доб. 334.