Гидрометцентр объявил в Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за дождей

четверг, 14 октября 2021 | 10:27    
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Предупреждение вступает в силу в 21:00 со среды, 13 октября, и будет действовать до 9:00 пятницы, 15 октября. Синоптики прогнозируют выпадение трети месячной нормы осадков в четверг, 14 октября.

Пришедшие в Московскую область дожди будут сопровождаться порывами ветра до 12−17 м/с.

Минтранс Подмосковья призвал водителей региона к особой осторожности при управлении автомобилем в ближайшие дни из-за сильного дождя.

По данным синоптиков, скорее всего, зима начнется в регионе как и обычно, - в конце ноября столбик термометра опустится ниже нуля и выпадет первый снег.

Тэги: 
погода
Подмосковье
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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