Гидрометцентр объявил в Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за дождей

четверг, 14 октября 2021 | 10:27
Новости11
Предупреждение вступает в силу в 21:00 со среды, 13 октября, и будет действовать до 9:00 пятницы, 15 октября. Синоптики прогнозируют выпадение трети месячной нормы осадков в четверг, 14 октября.
Пришедшие в Московскую область дожди будут сопровождаться порывами ветра до 12−17 м/с.
Минтранс Подмосковья призвал водителей региона к особой осторожности при управлении автомобилем в ближайшие дни из-за сильного дождя.
По данным синоптиков, скорее всего, зима начнется в регионе как и обычно, - в конце ноября столбик термометра опустится ниже нуля и выпадет первый снег.