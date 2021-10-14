Гидрометцентр объявил в Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за дождей

Пришедшие в Московскую область дожди будут сопровождаться порывами ветра до 12−17 м/с.

Минтранс Подмосковья призвал водителей региона к особой осторожности при управлении автомобилем в ближайшие дни из-за сильного дождя.

По данным синоптиков, скорее всего, зима начнется в регионе как и обычно, - в конце ноября столбик термометра опустится ниже нуля и выпадет первый снег.