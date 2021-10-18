Физики всё ещё шутят

В России ТБВ стала популярной во многом благодаря переводу студии «Кураж Бамбей». И ребята позаботились не только о том, чтобы смешно перевести на русский крик «Bazinga!», но и чтобы научные шутки остались научными — без глупостей и несостыковок.

За это в «Кураж Бамбее» отвечал Марк Ширченко — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. Он стал гостем «Бранча с учёным» в Политехническом музее.