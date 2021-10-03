ФБА калькулятор – средство оптимизации расходов

воскресенье, 03 октября 2021 | 14:57    
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Торговля на специальных мировых площадках уже никого не удивляет. Скорее аутсайдерами рискуют стать предпринимали, которые не выводят свой бизнес на маркетплейс. Но многие отказываются вести продажи на таких ресурсах так как не совсем понимают правила функционирования системы и не представляют себе как осуществлять доставку товаров до потребителя и какая будет стоимость логистики в целом.

Считай прибыль и расходы правильно с помощью Амазон FBA калькулятора

Как решение – обратиться за консультативной помощью в компанию Партнер Трейд. Специалисты помогут разобраться со всеми нюансами. Ну а так как фирма предлагает услуги под ключ, то уже на практике проведут ряд мероприятий, позволяющих и выгодно продать товар на маркетплейсе и доставить его до двери конечного потребителя.

Есть еще одно решение FBA calculator - калькулятор Амазон. С его помощью каждый селлер самостоятельно способен рассчитать все расходы так или иначе связанные с доставкой продукции до покупателя с учетом ее веса, размеров, ценового диапазона и пр. То есть этот сервис позволяет заранее определить, во сколько вам обойдется логистика и какую прибыль вы получите в результате продажи.

Кому и зачем нужен калькулятор?

Если вы хотите вести бизнес на Амазон профессионально (детальнее здесь - https://partnertrade.org/business-on-amazon/ ) и получать прибыль а не просто присутствовать на площадке, вам нужно понимать заранее сколько придется заплатить за каждую сделку и сколько в результате вы получите дохода. Именно калькулятор ФБА помогает заранее определить все платежи (сборы), которые придется провести в процессе продажи. Так же у вас есть возможность заранее рассчитать и чистую прибыль и маржу. Не обязательно быть компьютерным гением, чтобы разобраться с тем, как функционирует данное приложение. Работать с калькулятором ФБА:

  • просто;
  • практично;
  • быстро;
  • удобно.

Кстати, работа с данным приложением избавляет вас от необходимости каждый раз заносить товарный ASIN. Прямо со своей страницы товара на АМАЗОНе, у вас есть доступ к калькулятору. Это очень удобно, как и то, что работает данное расширение во многих странах в том числе США, Японии, Англии, Канаде, Германии и пр.

Используя данный ресурс вы даже получаете шанс заранее подобрать оптимальную стоимость продукции, на таком уровне, чтобы получать прибыль. Если же вы не хотите самостоятельно разбираться с ресурсом и его правилами функционирования, всегда есть шанс воспользоваться помощью специалистов Partner Trade.

Команда 3 пл провайдера предоставляет свои услуги в том числе в формате под ключ. Так что заказать есть возможность как сервис комплексно, так и опционно. Стоимость сотрудничества с таким подрядчиком зависит в том числе от вида сервисов и их количества. Но мы подходим к каждой задаче индивидуально, так что наша ценовая политика позволяет заказать наши сервисы и вести успешный бизнес на АМАЗОН.

Тэги: 
бизнесу
онлайн сервис
Опубликовал:
Эдуард Апломбов
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