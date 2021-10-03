ФБА калькулятор – средство оптимизации расходов

Считай прибыль и расходы правильно с помощью Амазон FBA калькулятора

Как решение – обратиться за консультативной помощью в компанию Партнер Трейд. Специалисты помогут разобраться со всеми нюансами. Ну а так как фирма предлагает услуги под ключ, то уже на практике проведут ряд мероприятий, позволяющих и выгодно продать товар на маркетплейсе и доставить его до двери конечного потребителя.

Есть еще одно решение FBA calculator - калькулятор Амазон. С его помощью каждый селлер самостоятельно способен рассчитать все расходы так или иначе связанные с доставкой продукции до покупателя с учетом ее веса, размеров, ценового диапазона и пр. То есть этот сервис позволяет заранее определить, во сколько вам обойдется логистика и какую прибыль вы получите в результате продажи.

Кому и зачем нужен калькулятор?

Если вы хотите вести бизнес на Амазон профессионально (детальнее здесь - https://partnertrade.org/business-on-amazon/ ) и получать прибыль а не просто присутствовать на площадке, вам нужно понимать заранее сколько придется заплатить за каждую сделку и сколько в результате вы получите дохода. Именно калькулятор ФБА помогает заранее определить все платежи (сборы), которые придется провести в процессе продажи. Так же у вас есть возможность заранее рассчитать и чистую прибыль и маржу. Не обязательно быть компьютерным гением, чтобы разобраться с тем, как функционирует данное приложение. Работать с калькулятором ФБА:

просто;

практично;

быстро;

удобно.

Кстати, работа с данным приложением избавляет вас от необходимости каждый раз заносить товарный ASIN. Прямо со своей страницы товара на АМАЗОНе, у вас есть доступ к калькулятору. Это очень удобно, как и то, что работает данное расширение во многих странах в том числе США, Японии, Англии, Канаде, Германии и пр.

Используя данный ресурс вы даже получаете шанс заранее подобрать оптимальную стоимость продукции, на таком уровне, чтобы получать прибыль. Если же вы не хотите самостоятельно разбираться с ресурсом и его правилами функционирования, всегда есть шанс воспользоваться помощью специалистов Partner Trade.

Команда 3 пл провайдера предоставляет свои услуги в том числе в формате под ключ. Так что заказать есть возможность как сервис комплексно, так и опционно. Стоимость сотрудничества с таким подрядчиком зависит в том числе от вида сервисов и их количества. Но мы подходим к каждой задаче индивидуально, так что наша ценовая политика позволяет заказать наши сервисы и вести успешный бизнес на АМАЗОН.