Facebook становится Meta

Компания хочет ассоциировать себя с метавселенной. Во время очередной презентации 28 октября в 17:00 (МСК) Connect Марк Цукерберг представил новое название компании и логотип. В качестве логотипа выступает интересная загадка современности — лента Мебиуса. Лента символизирует метавселенную — социальное трехмерное виртуальное пространство.

В новом “пространстве” не будет традиционных экранов и интерфейсов, общение будет происходить в виртуальной реальности. Оно планируется как логичное продолжение мобильной реальности — опыта, который пользователи получают на мобильных устройствах, учитывая все доступные возможности гаджета.

Основное отличие — создать эффект присутствия, даже находясь за тысячи километров друг от друга, то, что не может обеспечить мобильный экран.

Сайт проекта указывает, что Meta станет новым эволюционным этапом социальных связей. Цель компании — реализовать метавселенную в реальной жизни

3D пространство позволит общаться, учиться, взаимодействовать так, как мы даже не можем себе представить. Проект находится на стадии разработки, но в ближайшие 10 лет в нем примут участие около 1 миллиарда человек. Для новой метавселенной создаются очки, голосовые и визуальные интерфейсы, разрабатываются системы управления окружающими гаджетами при помощи жестов.

При этом названия текущих проектов компании (Facebook, Instagram, WhatsApp) не поменяются. Также не сообщается, как они могут поменяться с запуском Meta. Узнать подробнее о новом проекте можно на сайте. Здесь же Марк показывает, возможности метавселенной, объясняет, что значит взаимодействие без экранов. Новый проект дает возможность перенести обстановку в виртуальную реальность, а виртуальную реальность сделать частью повседневной обстановки (например, новый вид за окном дома или офиса). Представьте, что вы можете собраться за столом с друзьями из разных стран и вполне обычно провести время, только в виртуальной реальности.

Сейчас компания уже тестирует приложение Horizon Workrooms для корпоративного использования, которое стало первым фрагментом новой метавселенной.

На фоне заявления акции компании Facebook к моменту открытия биржи выросли на 3,31%.