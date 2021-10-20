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Facebook планирует сменить название компании

среда, 20 октября 2021 | 12:37    
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Американская компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, а также Instagram, WhatsApp и Oculus, планирует сменить свое название. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, основатель Facebook Марк Цукерберг намерен рассказать о смене названия на ежегодной конференции Connect, которая состоится 28 октября, однако новое имя могут объявить и раньше.

Ребрендинг, вероятно, будет позиционировать соцсеть Facebook как лишь один из многих продуктов материнской компании, пишет издание. Новое название должно отразить ее намерение создать метавселенную.

Представитель Facebook отказался от комментариев.

Ранее в июле Цукерберг в интервью The Verge заявил, что в течение следующих нескольких лет его компания «фактически перейдет от восприятия нас как компании социальных сетей к восприятию нас как компании метавселенной». Под «метавселенной» в компании понимают цифровую платформу для взаимодействия людей вне физического пространства и без привязки к определенным устройствам. 

В сентябре Facebook объявила о создании фонда для финансирования программ и внешних исследований, которые помогут ей в создании такого пространства. За два года Фонд программ и исследований XR (расширенная реальность) инвестирует в проект $50 млн, уточняла компания.

Для разработки метавселенной Facebook планирует нанять 10 000 специалистов в Евросоюзе в течение пяти лет, сообщила компания ранее на этой неделе. Их будут искать в первую очередь в Германии, Франции, Италии, Испании, Польше, Нидерландах и Ирландии.

Тэги: 
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Источник:
Forbes
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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