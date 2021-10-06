Еще четыре компании стали резидентами подмосковных ОЭЗ, из них три - ОЭЗ "Дубна"

среда, 06 октября 2021 | 17:20    
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Более 5 млрд рублей инвестируют в свое производство четыре новых резидента особых экономических зон «Дубна» и «Исток», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Четыре новых резидента подмосковных ОЭЗ будут заняты в медицинской промышленности, хранении и обработке данных, производстве комплектующих для авиапромышленности. В свои проекты инвесторы вложат более 5 млрд рублей и создадут около 130 рабочих мест, — цитирует пресс-служба главу ведомства Екатерину Зиновьеву.

К ОЭЗ «Дубна» присоединятся три компании — «Надежный Цифровой Сервис Данных», «Аддитивные Промышленные Технологии» и «МЕГАТЕХ». Компания «Кванта Эстетик Рус» станет новым резидентом ОЭЗ «Исток».

С учетом новых компаний общее количество резидентов двух подмосковных особых экономических зон — «Дубна» и «Исток» — увеличится до 194.

Проект компании «Надежный Цифровой Сервис Данных» предусматривает разработку технологии и систем хранения, обработки и передачи данных, а также создание крупного центра обработки данных (ЦОД). Такой центр необходим для реализации проектов в области цифровых технологий.

Целью проекта ООО «Аддитивные Промышленные Технологии» является разработка технологии и производство продукции из композитных материалов с помощью 3D-печати. Одним из приоритетных направлений работы компании станет выпуск комплектующих для авиапромышленности.

Компании «МЕГАТЕХ» планирует осуществлять разработку и производство медицинского оборудования для хирургии.

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