Дубненские тяжелоатлеты открыли соревновательный сезон

В восемнадцатый раз тяжёлоатлеты Дубны и их гости из соседних городов своими выступлениями на тяжёлоатлетическом помосте вспомнили этого замечательного тренера, который подготовил много спортсменов тяжёлоатлетов прославивших Дубну, как спортивный город, а также эти спортсмены своим трудом прославили город и стали замечательными людьми.

При его жизни было подготовлено несколько победителей и призёров Чемпионатов, Кубков и Первенств СССР и РСФСР. Мастер спорта международного класса, 43 мастера спорта по тяжёлой атлетике, силовому троеборью и гиревому спорту. Много спортсменов разрядников, юношей, которые полюбили силовые виды спорта и теперь используют их для здорового образа жизни.

В этом году на дубненские соревнования приехали 63 тяжёлоатлета из ближайших городов Подмосковья. Это представители городов Дмитров, Клин, Сергиев Посад, Москва, Подольск, Куровское и Бежецк (Тверской области).

Соревнования начались с парада открытия, на котором несколько слов приветствия спортсменам тяжёлоатлетам сказал заместитель главы администрации г.о. Дубна Мадфес Николай Юрьевич. Затем выступил директор спорткомплекса ОИЯИ, мастер спорта СССР, один из сильнейших тяжёлоатлетов Дубны и воспитанник Ю.В. Маслобоева - Ломакин Владимир Николаевич. Он вспомнил о своём тренере, как о человеке преданном тренерскому делу, талантливом воспитателе и грамотном педагоге. Владимир Николаевич также поздравил участников и зрителей с началом турнира и пожелал им успехов.

Прошедшие соревнования личные. На них разыгрывались призы в нескольких возрастных группах и весовых категориях. Определялись победители и призёры в абсолютном зачёте среди ветеранов мужчин, среди женщин, среди юношей в трёх возрастных группах и среди всех выступающих на турнире. Два дня упорной борьбы с тяжёлой штангой дал следующие результаты.

Абсолютным победителем соревнований стал дубненский тяжёлоатлет к.м.с. ФИЛИППОВ Михаил (2004г.р., весовая категория до 96 кг, сумма двоеборья 261 кг) по формуле Синклера он набрал 303 очка, второе место занял ГАВРИЛОВ Павел (Сергиев Посад, 1998 г.р., в.к. до 96 кг, сумма 250 кг) 288 очков и третьим стал ДЕМЧЕНКО Владислав (Дмитров, 1995 г.р., в.к. до 89 кг, сумма 234 кг) 277 очков.

У женщин места в абсолютной весовой категории распределились следующим образом: 1 место – к.м.с. НОСКО Дарья (Дмитров, 2000 г.р., сумма 132 кг) 166 очков, 2 место – ФОМИНА Елизавета (Куровское, 2007 г.р., сумма 63 кг) 99 очков и 3 место ШУЛЬГА Соня (Дубна, «100 пудов», 2010 г.р., сумма 48 кг) 89 очков.

У ветеранов мужчин в призовую тройку вошли: 1 место - к.м.с. МАТИН Михаил (Группа М60, Дубна, 1960 г.р., сумма 183 кг) по формуле Синклера-Мелоуна 344 очка; 2 место – м.с. ПАРМЁНОВ Владислав (М55, Дубна, 1966 г.р., сумма 188 кг) 277 очков и 3 место – ЖУКОВ Максим (М40, Дмитров, 1980 г.р., сумма 211 кг) 273 очка.

В младшей группе юношей 2007 года рождения и моложе победителем стал ПУРШЕВ Андрей (Дубна, 2007 г.р., в.к. до 73 кг, сумма 179 кг) 234 очка, 2 место занял НИКОНОВ Ярослав (Бежецк, 2008 г.р., в.к. до 73 кг, сумма 145 кг) 195 очков и на 3 место поднялся ПОЛУЯНОВ Прохор (Бежецк, 2009 г.р., в.к. до 35 кг, сумма 81 кг) 189 очков.

В средней группе юношей 2005 – 2006 годов рождения места распределились так: 1 место – ШЕПЕЛЕВ Михаил (Москва, 2005 г.р., в.к. до 73 кг, сумма 195 кг) 252 очка, 2 место – КОРОТКОВ Даниил (Дубна, 2005 г.р., в.к. до 67 кг, сумма 173 кг) 234 очка и 3 место – ШАРКОВ Игнат (Москва, 2006 г.р., до 61 кг, сумма 150 кг) 219 очков.

У старших юношей 2003 – 2004 годов рождения победу одержал к.м.с. ФИЛИППОВ Михаил с результатом 303 очка, вторым стал КОЖЕВНИКОВ Егор (Сергиев Посад, 2003 г.р., в.к. свыше 102 кг, сумма 230 кг) 239очков.

В личном зачёте дубненские тяжёлоатлеты выступили следующим образом. СМИРНОВ Алексей, выступающий в возрастной группе М45, весовой категории до 89 кг с результатом в сумме двоеборья 172 кг занял 1 место.

У юношей 2007 г.р. и моложе первые места в своих весовых категориях заняли: ГУДКОВ Вадим (весовая категория до 37 кг) сумма – 81 кг; ИВАЩЕНКО Андрей (Клуб «100 пудов», в.к. до 61 кг) сумма – 97 кг; ПУРШЕВ Андрей (в.к. до 73 кг) сумма – 179 кг. На второе место поднялись: ПОГУЛА Иван (в.к. до 45 кг) сумма – 72 кг; РЫЖОВ Кирилл (в.к. до 49 кг) сумма – 91 кг (оба спортсмена тренируются в Клубе «100 пудов». Третьими стали: АКИНДИНОВ Артемий (100 пудов, в.к. до 35 кг) сумма – 48 кг; ИВАНОВ Василий (в.к. до 55 кг) сумма – 98 кг. Четвёртые места заняли: ЕРЕМЕЕВ Александр (в.к. до 35 кг) сумма – 35 кг; АКИНДИНОВ Арсений (100 пудов, в.к. до 49 кг) сумма – 58 кг; ЗАВАЛИШИН Сергей (в.к. до 55 кг) сумма – 63 кг.

У юношей 2005 – 2006 годов рождения КОРОТКОВ Даниил занял первое место в весовой категории до 67 кг с суммой двоеборья 173 кг.

В возрастной группе 2003 -2004 год рождения к.м.с. ФИЛИППОВ Михаил победил в весовой категории до 96 кг с суммой 261 кг. Старшие юноши выступали вместе со взрослыми Миша одержал победу и среди взрослых.

У мужчин первым стал САЙТЫРЛЫ Ярослав (весовая категория до 61 кг) сумма 180 кг, он студент Университета Дубна. Третье место в весовой категории до 96 кг занял ХРЕНОВ Алексей с результатом 235 кг, в этой же весовой категории четвертым стал КАЛЯКИН Егор, его сумма 231 кг. Оба спортсмена впервые выполнили норматив первого спортивного разряда. Теперь, чтобы присвоили этот разряд им необходимо показать подобные результаты на Кубке Московской области, который состоится в конце декабря.

Все дубненские тяжёлоатлеты (кроме тех, у кого указано место, где они тренируются) занимаются в зале тяжёлой атлетики Дома физкультуры ОИЯИ и в отделении тяжёлой атлетики СШ «Дубна».

Хочется выразить благодарность всем службам Дома Физкультуры ОИЯИ и спортивного комплекса УСИ ОИЯИ за помощь в подготовке зала тяжёлой атлетики к соревнованиям. И, пожелать спортсменам и тренерам, принимавшим участие в турнире, дальнейших успехов в их спортивной деятельности.

Также хочется напомнить, что тяжелая атлетика - анаэробный вид спорта и потому требует дополнительной аэробной нагрузки в процессе тренировок: бег, лыжи, плавание, велосипед и т.д. Для осенне-зимних условий идеальный вариант - купить беговую дорожку. Она обеспечит сбалансированную и дозируемую нагрузку на сердце, легкие и кровеносную систему.