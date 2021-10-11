Дубненские атланты

В соревнованиях приняли участие команды пловцов из Талдома, Дмитрова, Запрудни, Долгопрудного, Москвы и, конечно, Дубны. Наш город представляли воспитанники отделения плавания СШ «Дубна», занимающиеся в бассейнах «Карасик» и «Радуга».

Каждый спортсмен преодолевал на выбор две дистанции – 50 м и 100 м любыми способами плавания. По сумме очков в плавательном двоеборье многие дубненские пловцы стали победителями и призерами, показав высокие спортивные результаты.

Виктория КУДИНА, Валерия СПАСОВА, Егор ЦАРЬКОВ и Сергей ЕГОРОВ – победители соревнований.

Анастасия БАХАРЕВА, Анастасия ГУРКИНА, Константин РОМАНОВ и Сергей ТЕМНИКОВ – бронзовые призеры.

Максим СМИРНОВ и Владислав МАХНОВ – бронзовые призеры соревнований.

Достойно выступили и другие наши пловцы – Анастасия АРЕФЬЕВА, Кира КРАВЧЕНКО, Егор ЛУКУТКИН, Никита СИМОНЕНКО, Данила ДУДАРЕВ, Никита ДУДАРЕВ и Максим РУМЯНЦЕВ. К сожалению, до призовых мест им немного не хватило очков, но результаты спортсменов достойны похвалы.

Поздравляем победителей и призеров соревнований, их родителей и тренеров Геннадия РОССОМАГИНА и Сергея ЕГОРОВА!