Дубненские атланты

понедельник, 11 октября 2021 | 13:14    
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В Талдоме, в бассейне СК «Атлант» (25 м), прошли открытые соревнования по плаванию, посвященные открытию спортивного сезона.

В соревнованиях приняли участие команды пловцов из Талдома, Дмитрова, Запрудни, Долгопрудного, Москвы и, конечно, Дубны. Наш город представляли воспитанники отделения плавания СШ «Дубна», занимающиеся в бассейнах «Карасик» и «Радуга».

Каждый спортсмен преодолевал на выбор две дистанции – 50 м и 100 м любыми способами плавания. По сумме очков в плавательном двоеборье многие дубненские пловцы стали победителями и призерами, показав высокие спортивные результаты.

  • Виктория КУДИНА, Валерия СПАСОВА, Егор ЦАРЬКОВ и Сергей ЕГОРОВ – победители соревнований.
  • Анастасия БАХАРЕВА, Анастасия ГУРКИНА, Константин РОМАНОВ и Сергей ТЕМНИКОВ – бронзовые призеры.
  • Максим СМИРНОВ и Владислав МАХНОВ – бронзовые призеры соревнований.

Достойно выступили и другие наши пловцы – Анастасия АРЕФЬЕВА, Кира КРАВЧЕНКО, Егор ЛУКУТКИН, Никита СИМОНЕНКО, Данила ДУДАРЕВ, Никита ДУДАРЕВ и Максим РУМЯНЦЕВ. К сожалению, до призовых мест им немного не хватило очков, но результаты спортсменов достойны похвалы.

Поздравляем победителей и призеров соревнований, их родителей и тренеров Геннадия РОССОМАГИНА и Сергея ЕГОРОВА!

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