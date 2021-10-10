Дубненская городская больница провела очередной День семейного здоровья

Родители имели возможность задать врачам-педиатрам интересующие их вопросы относительно профилактики детских заболеваний, ухода за малышами, кормления и закаливания. А также проконсультироваться со специалистами взрослой поликлиники относительно собственного здоровья: в отдельном кабинете для них был организован прием врачами-терапевтами, диспансерный осмотр, выдача направлений на медицинское обследование, которое необходимо проходить раз в три года.

Одной из основных тем стала вакцинопрофилактика против сезонного гриппа и коронавирусной инфекции. Сотрудники поликлиники информировали дубненцев о работе прививочных кабинетов, об используемых препаратах и о том, когда следует проходить ревакцинацию от COVID-19, если раньше уже была сделана прививка.

Следующий День семейного здоровья состоится в детской поликлинике на ул. Вавилова в Институтской части города.