Дубненская городская больница провела очередной День семейного здоровья

воскресенье, 10 октября 2021 | 11:46    
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Он состоялся на базе детской поликлиники в Левобережье.

Родители имели возможность задать врачам-педиатрам интересующие их вопросы относительно профилактики детских заболеваний, ухода за малышами, кормления и закаливания. А также проконсультироваться со специалистами взрослой поликлиники относительно собственного здоровья: в отдельном кабинете для них был организован прием врачами-терапевтами, диспансерный осмотр, выдача направлений на медицинское обследование, которое необходимо проходить раз в три года. 

Одной из основных тем стала вакцинопрофилактика против сезонного гриппа и коронавирусной инфекции. Сотрудники поликлиники информировали дубненцев о работе прививочных кабинетов, об используемых препаратах и о том, когда следует проходить ревакцинацию от COVID-19, если раньше уже была сделана прививка. 

Следующий День семейного здоровья состоится в детской поликлинике на ул. Вавилова в Институтской части города.

Тэги: 
здравоохранение
ДГБ
Источник:
Дубненская городская больница
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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