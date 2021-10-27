Дубна на конкурсе «Наука. Территория героев»

25 октября завершился первый этап второго сезона конкурса «Наука. Территория героев», запущенного АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минобрнауки России в Год науки и технологий.

Основная задача конкурса — пробудить интерес к науке среди молодежи. В данный момент в конкурсе участвуют более 5000 школьников и студентов из разных регионов страны.

Во втором этапе участников ждут уникальные задания, созданные совместно с ведущими российскими учеными, новые материалы об исследованиях и разработках по различным научным направлениям и видеоэкскурсии в передовые научные лаборатории России.

Объединенный институт ядерных исследований присоединился к созданию материалов для конкурса. Объединенный институт ядерных исследований можно будет посетить благодаря видеоэкскурсии, записанной с участием молодых ученых Института.

Для конкурса «Наука. Территория героев» мы организовали специальную демонстрацию одной из наших лабораторий, где молодые ученые рассказывают о создании коллайдера NICA и своих научных задачах в ходе этого проекта, — рассказывает директор ОИЯИ академик Григорий Трубников. — На NICA мы с помощью высокоточного оборудования моделируем микроскопическую модель ранней Вселенной. По мнению физиков, в этот период вещество было раскаленным и плотным. Позднее из него образовались протоны и нейтроны, а из них – объекты окружающего мира. NICA – это машина времени, которая позволит заглянуть на 14 миллиардов лет назад. В проекте NICA ученые из 70 институтов 32 стран мира находятся в поиске ответов на один из самых интересных вопросов, который пытается постичь человечество — как был создан наш мир.

Более того, специально для конкурса директором международной организации было подготовлено задание, «решить которое тоже будет непростой, но увлекательной задачей».

Результаты 2 этапа будут подведены 25 ноября. Призеры конкурса получат ценные подарки.