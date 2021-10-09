Дубна на фестивале NAUKA 0+ в Москве

На площадке фестиваля, расположенной в Фундаментальной библиотеке МГУ, работает стенд ОИЯИ, знакомящий посетителей с крупнейшими научными проектами Института. Среди них Глубоководный нейтринный телескоп Baikal – GVD, Ускоритель ДЦ-280, который называют сердцем Фабрики сверхтяжелых элементов, Импульсный реактор на быстрых нейтронах «ИБР-2» и Медико-технический комплекс, где медики совместно с физиками разрабатывают и успешно внедряют в жизнь методы борьбы с тяжелыми онкологическими заболеваниями. На стенде представлены макеты этих ключевых для ОИЯИ установок. Дать ответы на вопросы посетителей смогут сотрудники Института, занятые работой на современном научно-исследовательским оборудовании, а заглянуть внутрь крупнейших физических экспериментов можно будет с помощью очков виртуальной реальности.

В Выставочном комплексе «Экспоцентр», куда традиционно приходят не только взрослые, но и дети всех возрастов, ОИЯИ представляет новинку – «Инфогид», интерактивный мультимедийный киоск, с помощью которого можно поговорить с виртуальным сотрудником ОИЯИ и получить от него самую интересную информацию об Институте, а также узнать, как пройти путь от школьника до

члена крупной международной научно-исследовательской коллаборации.

Юных посетителей заинтересует макет Ускорительного комплекса с коллайдером NICA, мастер-классы, например, по сборке анатомических макетов лабораторных животных, шоу химических опытов и многие другие мероприятия по тематикам: техника и инженерные науки, физика и астрономия, химия и нанотехнологии, математика и информатика.

Шуваловский корпус МГУ по традиции стал Главной лекционной площадкой Фестиваля. В этом году трое ученых ОИЯИ получили приглашения выступить с лекциями о фундаментальных и прикладных исследованиях.

Наряду с очным участием в программе (для которого требуется регистрация https://science-festival.timepad.ru/event/1802146/), у всех, кто интересуется современной наукой, есть возможность подключения к онлайн трансляциям лекций.

09 октября 2021 в 14:00 о том, «Как синтезировать сверхтяжелые элементы», расскажет доктор физико-математических наук Александр Карпов, ученый секретарь Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова.

Ссылка на прямую трансляцию здесь