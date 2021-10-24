ДТП 23 октября на Дмитровском шоссе с участием однофамильца Алека Болдуина

Около 16:00 здесь врезался в дерево автомобиль "ВАЗ-2104". В машине находились 5-летний мальчик (он ехал в детском кресле на переднем сиденье) и его бабушка. Мужчина, следовавший следом, тут же остановился и побежал на помощь. Сначала он вытащил из разбитой машины мальчика, а потом помог женщине покинуть авто, после чего позвонил медикам и сообщил об аварии.

Раньше врачей на место ДТП приехала мама малыша. Вместе они дождались «скорую помощь», после чего ребенка госпитализировали в больницу с ушибом грудной клетки. Бабушка мальчика тоже получила аналогичный ушиб и травму ноги. Сама женщина пояснила, что отвлеклась от дороги, потому что под педали упала сумка с продуктами. Малыш же рассказал, что бабушка пыталась отправить маме СМС.

Отец мальчика - англичанин Томас Болдуин, несколько лет назад приехавший в подмосковную Дубну преподавать в центре дополнительного образования по изучению английского языка.