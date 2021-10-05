Добра вам, благополучия и успехов! Трудолюбивых и отзывчивых учеников!

Напомним, что для педагогических работников предусмотрено право выхода на досрочную пенсию по старости. Повышение общеустановленного пенсионного возраста не повлияло на продолжительность специального стажа педагогов. Для выхода на пенсию им требуется 25 лет выслуги в организациях для детей.

Год, в котором учитель выработает специальный стаж, будет зафиксирован, а назначить досрочную пенсию можно будет исходя из общего увеличения возраста выхода на пенсию, по истечении определенного срока так же, как и для всех других граждан. Если требуемый стаж будет приобретен в 2021 году, пенсия назначается через 3 года, в 2022 году — через 4 года, в 2023 году и далее — через 5 лет.

Педагогическая работа, начиная с 1 сентября 2000, засчитывается в стаж при условии выполнения нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной платы (должностной оклад).

В специальный стаж учителям, помимо педагогической работы, включается время нахождения в ежегодных основных и дополнительных отпусках, на больничном, на курсах повышения квалификации с сохранением места работы и заработной платы, в отпуске по беременности и родам.