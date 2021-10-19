Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы

При таких погодных условиях на дорогах может образоваться гололедица, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Организовано дежурство более 480 единиц спецтехники и круглосуточный мониторинг дорожной ситуации, - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. - Особое внимание уделяется опасным участкам дорог, где возможно образование гололедицы, в том числе мостам, путепроводам, съездам. При необходимости техника будет выведена на обработку дорог противогололедными материалами.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть аккуратными за рулем, не маневрировать, не превышать скоростной режим, заранее останавливаться у пешеходных переходов.

Пешеходам вне населенных пунктов необходимо носить на одежде световозращающие элементы. Быть особо аккуратными на железнодорожной инфраструктуре и на нерегулируемых пешеходных переходах.