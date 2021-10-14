До Завидово на Московском море будет проложена железнодорожная ветка

четверг, 14 октября 2021 | 13:39    
Общество
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14 октября губернатор Тверской области Игорь Руденя в Москве принял участие в заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Рассматривались заявки регионов на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов.

Правительством Тверской области подготовлена заявка для получения кредита на реализацию проекта комплексного развития городской и рекреационной среды в первой и единственной в Центральном федеральном округе особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Завидово».

Запланировано строительство до Завидово новой железнодорожной ветки Октябрьской железной дороги протяжённостью более 15 километров. Это позволит обеспечить прямое железнодорожное сообщение между ОЭЗ «Завидово» и Москвой. В настоящий момент в объекты туристской инфраструктуры ОЭЗ «Завидово» уже вложено более 16 миллиардов рублей частных инвестиций, создано более 340 рабочих мест, - рассказал на заседании Игорь Руденя.

На реализацию проекта Тверской области предоставят инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,8 млрд рублей.

На совещании Штаба оформили заявку на инфраструктурный кредит для региона на 3,8 млрд рублей. Средства будут направлены на комплексное развитие городской и рекреационной среды в «Завидово». Обеспечение транспортной доступности к культурным объектам и местам отдыха – это всегда задача первостепенной важности, тем более, когда речь идет о таких популярных туристических направлениях, — отметил Марат Хуснуллин.

Решение осуществить строительство железнодорожной ветки за счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита было принято по итогам рабочей поездки в Тверскую область в июле этого года Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Сейчас в рамках развития кластера «Волжское море» на территории Завидово при поддержке Федерации ведется строительство транспортно-пересадочного узла, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт.

Строительство новой железнодорожной ветки даст возможность туристам без пересадок добираться до порта «Завидово» и сразу же отправляться дальше в путешествие на круизных судах.

Ожидаемый пассажиропоток с учётом проживающих на территории Завидово граждан составит более 1 миллиона 200 тысяч человек, в том числе не менее 750 тысяч туристов.

Особая экономическая зона в Тверской области создана в 2015 году. За прошедшее время сформировано ядро современного высокоэффективного туристского кластера. Благодаря федеральной поддержке построена обеспечивающая инфраструктура — водозаборный узел со станцией водоподготовки для водоснабжения объектов кластера «Волжское море», пешеходный мост через реку Дойбица в Конаковском районе.

С этого года началась реализация проекта «Завидово парк», включающего, в том числе, крытый семейный центр спортивных и водных развлечений, отели более чем на 1300 номеров, конгресс-центр, горнолыжный склон, детский парк и другие объекты туриндустрии. Предполагаемый объём инвестиций в реализацию проекта — более 29,5 млрд рублей, будет создано более 900 новых рабочих мест. Финансирование реализации проекта подтверждено со стороны государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Тэги: 
туризм
Московское море
Тверь
Источник:
По материалам Тверских СМИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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