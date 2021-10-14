До Завидово на Московском море будет проложена железнодорожная ветка

Правительством Тверской области подготовлена заявка для получения кредита на реализацию проекта комплексного развития городской и рекреационной среды в первой и единственной в Центральном федеральном округе особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Завидово».

Запланировано строительство до Завидово новой железнодорожной ветки Октябрьской железной дороги протяжённостью более 15 километров. Это позволит обеспечить прямое железнодорожное сообщение между ОЭЗ «Завидово» и Москвой. В настоящий момент в объекты туристской инфраструктуры ОЭЗ «Завидово» уже вложено более 16 миллиардов рублей частных инвестиций, создано более 340 рабочих мест, - рассказал на заседании Игорь Руденя.

На реализацию проекта Тверской области предоставят инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,8 млрд рублей.

На совещании Штаба оформили заявку на инфраструктурный кредит для региона на 3,8 млрд рублей. Средства будут направлены на комплексное развитие городской и рекреационной среды в «Завидово». Обеспечение транспортной доступности к культурным объектам и местам отдыха – это всегда задача первостепенной важности, тем более, когда речь идет о таких популярных туристических направлениях, — отметил Марат Хуснуллин.

Решение осуществить строительство железнодорожной ветки за счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита было принято по итогам рабочей поездки в Тверскую область в июле этого года Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Сейчас в рамках развития кластера «Волжское море» на территории Завидово при поддержке Федерации ведется строительство транспортно-пересадочного узла, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт.

Строительство новой железнодорожной ветки даст возможность туристам без пересадок добираться до порта «Завидово» и сразу же отправляться дальше в путешествие на круизных судах.

Ожидаемый пассажиропоток с учётом проживающих на территории Завидово граждан составит более 1 миллиона 200 тысяч человек, в том числе не менее 750 тысяч туристов.

Особая экономическая зона в Тверской области создана в 2015 году. За прошедшее время сформировано ядро современного высокоэффективного туристского кластера. Благодаря федеральной поддержке построена обеспечивающая инфраструктура — водозаборный узел со станцией водоподготовки для водоснабжения объектов кластера «Волжское море», пешеходный мост через реку Дойбица в Конаковском районе.

С этого года началась реализация проекта «Завидово парк», включающего, в том числе, крытый семейный центр спортивных и водных развлечений, отели более чем на 1300 номеров, конгресс-центр, горнолыжный склон, детский парк и другие объекты туриндустрии. Предполагаемый объём инвестиций в реализацию проекта — более 29,5 млрд рублей, будет создано более 900 новых рабочих мест. Финансирование реализации проекта подтверждено со стороны государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.