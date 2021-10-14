Директор ОИЯИ (Дубна) выступил на Евразийском женском форуме

Объединенный институт на Форуме представлял директор ОИЯИ академик Григорий Трубников, выступивший 14 октября на тематической сессии «Женщины-ученые в условиях глобальных вызовов современности».

Модерировала сессию Лилия Гумерова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, которая отметила вклад в подготовку сессии Григория Трубникова и всего коллектива Института.

В своем докладе «Женщина-ученый: привлекательность карьерного трека в международной научной организации» Григорий Трубников подчеркнул, что недопустимо делить науку на мужскую и женскую. «Человек, занимающийся наукой, должен ее любить и иметь все возможности для реализации своих талантов вне зависимости от пола», — подчеркнул он.

Говоря о труде женщин-ученых в Институте, он отметил, что женщины составляют треть персонала Института. «Мы трепетно стремимся соблюдать гендерный баланс. Необходимо создавать условия для того, чтобы женщины занимали высокие посты», — сказал академик Трубников. Директор Института подчеркнул, что с момента встречи в Уфе четыре ключевых позиции в Институте заняли женщины. Так, например, заместителем главного ученого секретаря ОИЯИ стала Отилия Куликов, которая приняла личное участие в работе тематической сессии. Был затронут и вопрос разницы оплаты труда женщин и мужчин в науке и других сферах. Директор Института отметил, что «такой дисбаланс в научной сфере есть, и его надо корректировать».

Особое внимание участники сессии и директор Института, в частности, уделили вопросу непрерывности карьеры молодых мам-ученых и механизмы помощи им. Были высказаны предложения по введению гибкого графика рабочего дня, возможности выбора дистанционного формата работы, созданию ясельных групп. Это направление активно реализуется в Дубне, где по предложению сотрудников Института на базе Библиотеки ОИЯИ уже создан семейный детский сад. Для введения и поддержки подобных инициатив в ОИЯИ активно обсуждается возрождение женсовета. В этой связи Лилия Гумерова отметила, что Объединенный институт способен стать пилотом подобных нововведений.

Обсуждались и образовательные проекты в сфере кибербезопасности. «Мы «тонем» в информационных потоках. Поэтому в области педагогики давно назрел вопрос подготовки специалистов, которые бы учили детей работе с данными», — сказал Григорий Трубников. Модератор сессии Лилия Гумерова поддержала это предложение и отметила: «Это важнейшая задача, за которой должен стоять научный подход».

В своем выступлении Григорий Трубников также привел примеры зарубежных образовательных практик, направленных на изменение представления о женщинах в науке в общественном сознании, поддержку женщин в науке и популяризацию профессии ученого среди молодых женщин.

Около 500 женщин из-за рубежа заявили свое участие в Форуме. Среди них – целая плеяда ярких женщин-ученых, которые приняли участие в тематической сессии очно и онлайн: Фабиола Джанотти, генеральный директор ЦЕРН, вице-президент Академии научных исследований и технологий Египта Джина аль-Фики, профессор факультета естественно-математических наук Новисадского университета Наташа Тодорович, член Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по науке и образованию Керимзаде Парвин Орхан гызы и другие российские и зарубежные представительницы науки.

Директор ОИЯИ Григорий Трубников вместе с Лилией Гумеровой станут также соведущими дискуссионного бранча SCIENCE-party в рамках деловой программы Форума. Идея бранча – предоставить участникам возможность в неформальной обстановке установить контакты для сотрудничества по актуальным вопросам современной повестки в сфере науки.

Евразийский женский форум, проводимый с 2015 года на регулярной основе, организован Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ. Ключевые дискуссии Форума посвящены обсуждению новой роли женщин в обеспечении глобальной безопасности, социального прогресса, перехода к новым моделям экономического роста, развитии здравоохранения и высокотехнологичных отраслей, решении глобальных проблем экологии и климата.