Чужой против Хищника: друзья из Подмосковья открыли музей причудливых фигур

В музее посетителей с порога встречают Хищник, Терминатор, Чужой, летающий динозавр, любимый всеми робот Валли, пауки «Матрицы»… Всего около полусотни будоражащих воображение фигур высотой под два метра и выше – персонажи фильмов, мультиков и популярных интернет-игр. Кто бы подумал, но создателями диковинок являются простые горожане. В обычной жизни Андрей занимается остеклением балконов, а Михаил с женой шьет шторы на продажу. Художественного образования у них нет. Но любовь к своим детям и явный талант привели их к необычному творчеству. Своим хобби сергиевопосадцы занимаются в свободное от работы время.

Когда фигуры выросли до двух метров и более и перестали помещаться в курятнике, друзья решили снять помещение и создать музей, основными посетителями которого должны были стать дети. Оказалось, что не так-то просто взять в аренду помещение – его искали полгода.

Чтобы точно передать персонаж, брали его фотографию, увеличивали и подбирали детали. Дело это не такое простое: мужчины ездят по пунктам приема металла, автосервисам и свалкам.

По его словам, легче всего было сделать Валли. Подобрали гусеницы, колеса из автозапчастей, глаза создали из труб. А самый сложный – Терминатор. Он внутри не пустой, как другие фигуры, а весь из металла.

Расположен музей по адресу: город Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, дом 77А, 3-й этаж