Что необходимо для выращивания рассады на подоконнике

Что нужно для качественного выращивания рассады на подоконнике и поддержания ее здоровой – разберемся в сегодняшней статье. Предварительно следует понять, что конкретно Вам хотелось бы вырастить, а также желаемое количество растений.

Какие условия нужно создать для рассады

Для проращивания здоровой молодой поросли нужно строго соблюсти небольшой перечень требований к условиям содержания:

Утепление подоконника;

Обеспечение освещения. Для этого понадобятся фитолампы, либо обыкновенные светодиодные светильники;

Термометр для постоянного контроля температуры.

Рекомендуется выбирать подоконник, расположенный на южной стороне дома.

Пошаговое выращивание рассады дома на подоконнике

Подготовка пластиковой емкости

В качестве емкости для рассады на подоконнике подойдут обычные баночки из пластика, которые остаются из-под продуктов питания (йогурта, плавленого сыра и т.д.). альтернативой станут плотные картонные коробочки из-под кефира.

Для облегчения роста рассады понадобятся и торфяные таблетки Jiffy. Их достаточно просто положить на дно подготовленной емкости и засыпать землей. Важно поддерживать правильный уровень влаги при пользовании таблетками из спрессованного торфа.

Еще одна вещь, которая Вам понадобится – это поддоны. Их роль могут сыграть обычные пластиковые тазики с низкими бортиками.

Подготовка почвы

Оптимальной землей для проращивания рассады – это кокосовый субстрат с биогумусом. Кокосовый субстрат делает грунт легким, не дает растениями чрезмерно увлажняться. Биогумус насыщает почву микро- и макроэлементами.

Можно приобрести или готовый гумус, или кокосовое волокно в брикетах. Нужно только залить его водой и оставить на два часа. После этого грунт станет рыхлым и рассыпчатым.

Подбор растений

Для того, чтобы не сомневаться в качестве покупаемых семян, важно покупать их исключительно в проверенных магазинах. Как альтернатива – можно подготовить собственные семена. Однако в этой ситуации хлопот будет гораздо больше, потому что нужно правильно обработать семечки, выдержав их в растворе марганцовки не менее 3-х часов. Затем семечки кладутся на ватный диск и просушиваются естественным путем. Преимущество магазинных семян в том, что они уже верно подготовлены для посева.

Посев

Пошагово технология посева семян на подоконнике выглядит следующим образом:

В подготовленные емкости накладывается субстрат. Необходимо примять его руками, пока грунт не уплотнится и не займет 2/3 емкости.

Если это необходимо, субстрат поливают.

В емкость надо разложить семена. В каждую емкость можно класть не более 5 штучек.

Затем посаженные семена надо засыпать субстратом примерно на 2-3 сантиметра, примять грунт руками. При необходимости – снова полить. Если насыпать субстрата больше, чем нужно, то ростки попросту не взойдут.

Все емкости закрываются целлофановой пленкой. Это предотвращает пересыхание земли.

До того, как появятся первые юные ростки, рассаду можно хранить где угодно. А после появления всходов нужно немедленно перенести все емкости на обустроенный подоконник.

Чтобы вырастить рассаду на подоконнике, достаточно соблюдать простые правила и советы. В частности те, которые касаются тепла и полива.