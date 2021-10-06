Что необходимо для выращивания рассады на подоконнике

Что нужно для качественного выращивания рассады на подоконнике и поддержания ее здоровой – разберемся в сегодняшней статье. Предварительно следует понять, что конкретно Вам хотелось бы вырастить, а также желаемое количество растений.
Какие условия нужно создать для рассады
Для проращивания здоровой молодой поросли нужно строго соблюсти небольшой перечень требований к условиям содержания:
- Утепление подоконника;
- Обеспечение освещения. Для этого понадобятся фитолампы, либо обыкновенные светодиодные светильники;
- Термометр для постоянного контроля температуры.
Рекомендуется выбирать подоконник, расположенный на южной стороне дома.
Пошаговое выращивание рассады дома на подоконнике
Подготовка пластиковой емкости
В качестве емкости для рассады на подоконнике подойдут обычные баночки из пластика, которые остаются из-под продуктов питания (йогурта, плавленого сыра и т.д.). альтернативой станут плотные картонные коробочки из-под кефира.
Для облегчения роста рассады понадобятся и торфяные таблетки Jiffy. Их достаточно просто положить на дно подготовленной емкости и засыпать землей. Важно поддерживать правильный уровень влаги при пользовании таблетками из спрессованного торфа.
Еще одна вещь, которая Вам понадобится – это поддоны. Их роль могут сыграть обычные пластиковые тазики с низкими бортиками.
Подготовка почвы
Оптимальной землей для проращивания рассады – это кокосовый субстрат с биогумусом. Кокосовый субстрат делает грунт легким, не дает растениями чрезмерно увлажняться. Биогумус насыщает почву микро- и макроэлементами.
Можно приобрести или готовый гумус, или кокосовое волокно в брикетах. Нужно только залить его водой и оставить на два часа. После этого грунт станет рыхлым и рассыпчатым.
Подбор растений
Для того, чтобы не сомневаться в качестве покупаемых семян, важно покупать их исключительно в проверенных магазинах. Как альтернатива – можно подготовить собственные семена. Однако в этой ситуации хлопот будет гораздо больше, потому что нужно правильно обработать семечки, выдержав их в растворе марганцовки не менее 3-х часов. Затем семечки кладутся на ватный диск и просушиваются естественным путем. Преимущество магазинных семян в том, что они уже верно подготовлены для посева.
Посев
Пошагово технология посева семян на подоконнике выглядит следующим образом:
- В подготовленные емкости накладывается субстрат. Необходимо примять его руками, пока грунт не уплотнится и не займет 2/3 емкости.
- Если это необходимо, субстрат поливают.
- В емкость надо разложить семена. В каждую емкость можно класть не более 5 штучек.
- Затем посаженные семена надо засыпать субстратом примерно на 2-3 сантиметра, примять грунт руками. При необходимости – снова полить. Если насыпать субстрата больше, чем нужно, то ростки попросту не взойдут.
- Все емкости закрываются целлофановой пленкой. Это предотвращает пересыхание земли.
До того, как появятся первые юные ростки, рассаду можно хранить где угодно. А после появления всходов нужно немедленно перенести все емкости на обустроенный подоконник.
Чтобы вырастить рассаду на подоконнике, достаточно соблюдать простые правила и советы. В частности те, которые касаются тепла и полива.