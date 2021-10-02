Что делать призывнику после вручения повестки?

суббота, 02 октября 2021 | 09:42    
Человек
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Прохождение воинской службы в армии – обязательное требование в отношении молодых людей, которые достигли возраста в 18 лет. Но не все юноши в этот период отправляются в армию, так как могут на законных основаниях либо получить временную отсрочку, либо забрать военный билет.

В любом случае они получают изначально повестку. По требованиям действующего законодательства она вручается лично в руки призывнику. Что делать после того, как вам вручили официальный документ?

Если у вас уже есть повестка в военкомат, то не стоит паниковать. Не тяните время, так как в документе указана точная дата, время и место проведения медицинской комиссии. По результатам ее прохождения врачи присваивают категорию годности. Она определяет, можете ли вы служить в армии. При положительном решении категория указывает, в каких конкретно войсках может служить юноша. 95% призывников не годны к военной службе по статистике компании «ПризываНет». К этой группе можете относиться и вы. Рекомендуется заранее подготовиться к прохождению медицинского освидетельствования в военкомате.

Как только вы получили официальное извещение, стоит самостоятельно пройти мед. обследование. Для получения точной и достоверной информации обращайтесь только к квалифицированным и опытным врачам, которые смогут дать профессиональную оценку состояния вашего здоровья. Это дает возможность получить достаточно оснований для освобождения от призыва по здоровью. В качестве подтверждения нужно передать на рассмотрение в военкомат все справки. Медицинские заключения, выписки и прочие документы. Лучше начать раньше собирать доказательную базу, чтобы исключить проблемы в будущем.

Где пройти медицинское обследование призывнику в Москве?

Если вы хотите подготовиться к медицинскому освидетельствованию в военкомате, то можно заранее пройти комиссию. В Москве обращайтесь за помощью в компанию «ПризываНет». Для начала пройдите специальный тест по ссылке https://prizyvanet.ru/test-na-otsrochku/, ответив на несколько вопросов:

  • какое у вас зрение;
  • часто ли бывают головокружения;
  • есть ли боли в спине;
  • есть ли кожные высыпания;
  • есть ли родинки в местах соприкосновения одежды с кожей.

Если после прохождения теста вы получите ответ, что есть возможность забрать на законных основаниях билет, то свяжитесь с сотрудниками компании. Они помогут пройти медицинскую комиссию у опытных врачей. Дополнительно обеспечивается всесторонняя юридическая помощь.

Тэги: 
армия
Опубликовал:
Эдуард Апломбов
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