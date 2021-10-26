Что делать, если у ребенка застряла рука в батарее?

Родители не смогли самостоятельно освободить руку ребенка и на место ЧП оперативно прибыли специалисты 244-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас».

Прибыв на место вызова, спасатели выяснили, что, сидя у батареи, девочка попыталась облокотиться на нее, случайно просунула локоть между секциями и не смогла вытащить его обратно. Отвлекая ребенка разговорами, работники дежурной смены после нескольких попыток нашли положение руки, при котором получилось освободить ее из радиатора, - рассказали участники операции.

Девочка около 30 минут находилась в неудобном положении, но так как батарея была не очень горячая, ожога не произошло, – отметил спасатель.

Медицинская помощь ребенку не понадобилась.