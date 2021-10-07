Что делать, если пособие по болезни не пришло в срок?

Предпринимать активные действия нужно, когда все сроки прошли, а пособие так и не перечислено.

Наиболее частые причины задержки платежа:

работодатель не передал (передал не вовремя) сведения в Фонд

работодатель передал в ФСС не все сведения или сведения с ошибкой. Фонд сформировал работодателю извещение. На исправление сведений работодателю дается еще 5 рабочих дней, а после этого — еще 10 дней дается ФСС для начисления и оплаты

порядок зачисления средств в банке предусматривает более длительный срок.

Например, держателям карт платежной системы «МИР» денежные средства поступают в тот же день, когда ФСС перечислил выплату в банк. Если зачисления производятся по номеру расчетного счета, то выплата поступит не ранее следующего рабочего дня. Почтовый перевод можно получить в почтовом отделении в течение 6 рабочих дней с даты перечисления средств.

Если в вашем личном кабинете (https://lk.fss.ru или мобильное приложение «Социальный навигатор») статус документа «Платеж выплачен», а деньги не поступили на счет (по истечении 2-х рабочих дней), проверьте правильность заполненных реквизитов банка (номера карты), фамилии, персональных данных. Если обнаружите ошибку, срочно звоните работодателю и просите представить достоверные сведения в региональное отделение Фонда.

Если вы не видите в личном кабинете в разделе «Пособия и выплаты» документа, это значит, что работодатель НЕ передал сведения в региональное отделение Фонда. Обращайтесь к работодателю для выяснения причины.