Что делать, если опухла щека

Сама по себе щека не пухнет и не болит - скорее всего, у вас флюс – воспаление надкостницы зуба, а если попросту - во внутренние ткани зуба или в его карман в десне забились частички пищи и начали там гнить. А так как вы вовремя не среагировали на первые симптомы, то гнойный мешок разросся, вызвал отек и распухание как десны, так и внутренней стороны щеки.
При этом флюс в нижней челюсти вызывает опухоль подбородка, шеи, увеличиваются её лимфатические узлы, а флюс в верхней челюсти ведет к отеку верхней губы и области лица под глазом.
В общем, такую красоту в зеркале не заметить трудно, да и ошибиться на предмет заболевания невозможно - процесс сопровождается резкой пульсирующей болью, отдающейся в висок, а если продолжать её героически игнорировать, то можно дождаться осложнений: повышения температуры выше 38 градусов и уже совсем нестерпимой боли в области неблагополучного зуба, откуда до хронической формы заболевания недалеко: образуется свищ - отверстие, через которое гной вытекает наружу в ротовую полость.
Теперь попробуем систематизировать https://www.impl.ru/articles/opukhla-scheka-chto-delat/ сказанное, используя медицинские термины.
Причины
- Механическое повреждение зуба
- Несоблюдение гигиены ротовой полости вплоть до образования зубного камня
- Незалеченный кариес, пульпит (воспаление мягких тканей зуба), периодонтит (воспаление тканей вокруг зубного корня), киста как результат травмы или инфекции
- Воспаление десен
Стадии
- Серозная. Развивается в течение 3-х дней, десна и внутренняя часть щеки отекают.
- Гнойная. Постоянная пульсирующая боль, высокая температура тела.
- Диффузная. Опухоль может распространиться на нос, губы и наружную сторону щеки.
- Хроническая. Развивается месяцы и даже годы, периодически обостряясь и вызывая воспалительные процессы в кости.
Лечение
На начальной стадии ещё могут срабатывать народные средства: прополоскать рот стаканом теплого раствора 0.2% фурацилина с добавлением чайной ложки пищевой соды; принять обезболивающее; прогреть грелкой либо мешочком с тертым хреном или горчицей опухшее место.
Но следует четко понимать - всё это временные меры и исключительно на то время, пока вы скорейшим способом перемещаетесь на прием https://www.impl.ru/ к стоматологу.