Что делать, если опухла щека

пятница, 08 октября 2021 | 14:41    
Человек
     5
Заняться самолечением "бабушкиными методами" или срочно звонить в стоматологическую клинику, пока вы еще в состоянии говорить? Вот в чем вопрос, а ответ - в тексте статьи.

Сама по себе щека не пухнет и не болит - скорее всего, у вас флюс – воспаление надкостницы зуба, а если попросту - во внутренние ткани зуба или в его карман в десне забились частички пищи и начали там гнить. А так как вы вовремя не среагировали на первые симптомы, то гнойный мешок разросся, вызвал отек и распухание как десны, так и внутренней стороны щеки.

При этом флюс в нижней челюсти вызывает опухоль подбородка, шеи, увеличиваются её лимфатические узлы, а флюс в верхней челюсти ведет к отеку верхней губы и области лица под глазом.

В общем, такую красоту в зеркале не заметить трудно, да и ошибиться на предмет заболевания невозможно - процесс сопровождается резкой пульсирующей болью, отдающейся в висок, а если продолжать её героически игнорировать, то можно дождаться осложнений: повышения температуры выше 38 градусов и уже совсем нестерпимой боли в области неблагополучного зуба, откуда до хронической формы заболевания недалеко: образуется свищ - отверстие, через которое гной вытекает наружу в ротовую полость.

Теперь попробуем систематизировать https://www.impl.ru/articles/opukhla-scheka-chto-delat/ сказанное, используя медицинские термины.

Причины

  • Механическое повреждение зуба
  • Несоблюдение гигиены ротовой полости вплоть до образования зубного камня
  • Незалеченный кариес, пульпит (воспаление мягких тканей зуба), периодонтит (воспаление тканей вокруг зубного корня), киста как результат травмы или инфекции
  • Воспаление десен

Стадии

  1. Серозная. Развивается в течение 3-х дней, десна и внутренняя часть щеки отекают.
  2. Гнойная. Постоянная пульсирующая боль, высокая температура тела.
  3. Диффузная. Опухоль может распространиться на нос, губы и наружную сторону щеки.
  4. Хроническая. Развивается месяцы и даже годы, периодически обостряясь и вызывая воспалительные процессы в кости.

Лечение

На начальной стадии ещё могут срабатывать народные средства: прополоскать рот стаканом теплого раствора 0.2% фурацилина с добавлением чайной ложки пищевой соды; принять обезболивающее; прогреть грелкой либо мешочком с тертым хреном или горчицей опухшее место.

Но следует четко понимать - всё это временные меры и исключительно на то время, пока вы скорейшим способом перемещаетесь на прием https://www.impl.ru/ к стоматологу.

Тэги: 
здоровье
советы
Опубликовал:
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