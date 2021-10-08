Что делать, если опухла щека

Сама по себе щека не пухнет и не болит - скорее всего, у вас флюс – воспаление надкостницы зуба, а если попросту - во внутренние ткани зуба или в его карман в десне забились частички пищи и начали там гнить. А так как вы вовремя не среагировали на первые симптомы, то гнойный мешок разросся, вызвал отек и распухание как десны, так и внутренней стороны щеки.

При этом флюс в нижней челюсти вызывает опухоль подбородка, шеи, увеличиваются её лимфатические узлы, а флюс в верхней челюсти ведет к отеку верхней губы и области лица под глазом.

В общем, такую красоту в зеркале не заметить трудно, да и ошибиться на предмет заболевания невозможно - процесс сопровождается резкой пульсирующей болью, отдающейся в висок, а если продолжать её героически игнорировать, то можно дождаться осложнений: повышения температуры выше 38 градусов и уже совсем нестерпимой боли в области неблагополучного зуба, откуда до хронической формы заболевания недалеко: образуется свищ - отверстие, через которое гной вытекает наружу в ротовую полость.

Теперь попробуем систематизировать https://www.impl.ru/articles/opukhla-scheka-chto-delat/ сказанное, используя медицинские термины.

Причины

Механическое повреждение зуба

Несоблюдение гигиены ротовой полости вплоть до образования зубного камня

Незалеченный кариес, пульпит (воспаление мягких тканей зуба), периодонтит (воспаление тканей вокруг зубного корня), киста как результат травмы или инфекции

Воспаление десен

Стадии

Серозная. Развивается в течение 3-х дней, десна и внутренняя часть щеки отекают. Гнойная. Постоянная пульсирующая боль, высокая температура тела. Диффузная. Опухоль может распространиться на нос, губы и наружную сторону щеки. Хроническая. Развивается месяцы и даже годы, периодически обостряясь и вызывая воспалительные процессы в кости.

Лечение

На начальной стадии ещё могут срабатывать народные средства: прополоскать рот стаканом теплого раствора 0.2% фурацилина с добавлением чайной ложки пищевой соды; принять обезболивающее; прогреть грелкой либо мешочком с тертым хреном или горчицей опухшее место.

Но следует четко понимать - всё это временные меры и исключительно на то время, пока вы скорейшим способом перемещаетесь на прием https://www.impl.ru/ к стоматологу.