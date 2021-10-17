Автодорогу Дубна-Кимры-Горицы обновят в предстоящие два года

Мероприятие проходило в Сочи. Участие в нем приняли представители Минтранса России, ГК «Автодор», Росавтодора, Счетной палаты РФ и других федеральных ведомств, а также региональных проектных офисов.

Докладчики от Тверской области информировали собравшихся, что за прошедшие три года с начала реализации нацпроекта в регионе обновлено 740 километров дорог. Модернизирована добрая половина всей региональной опорной сети, а это 355 км дорожного каркаса транспортной системы страны, который представлен дорогами федерального и регионального значения.

Трасса Дубна – Кимры – Горицы входит в категорию дорог первого класса и будет обновлена в предстоящие два года.

Автодорога P-116 — дорога регионального значения на территории России. Начинается в городе Дубна (Московская область) , проходит через населённые пункты: Кимры, Ильинское, и заканчивается в н.п. Горицы.

Общая протяженность — 78 км.

Трафик средний, наиболее загружен участок Дубна – Кимры.

Дорога имеет по одной полосе движения в каждую сторону на всей протяженности.

На участке Дубна – Кимры дорога в состоянии, близком к идеальному, на остальных участках очень сильно изношена. Имеется разметка и ограждения на опасных участках и в местах примыкания автодорог.