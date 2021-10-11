Архивы Дубны: из истории школы №5

понедельник, 11 октября 2021 | 09:39    
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Четырехэтажное здание школы на улице Карла Маркса построено в 1958 году. Тогда же поселок Иваньково, частью которого было нынешнее Левобережье, стал городом. Уже через два года – в 1960-м – он вошел в состав Дубны

Школа №5 разместилась в знакомом нам здании на Карла Маркса в 1961 году (до этого она находилась на ул. Жданова – ныне Тверской). В первый год обучения в школе насчитывалось 43 класса (от первого до восьмого), из них только первых – целых шесть штук. Наполняемость каждого класса была куда больше чем сейчас – в среднем от 38 до 42 человек. Общая численность учеников тогда составляла порядка полутора тысяч. Школа работала очень напряженно и плотно: с восьми утра до восьми вечера, в две смены, с одночасовым перерывом между сменами.

Интересный факт: у пятой школы есть показатель, с которым, похоже, не может соперничать никто. Значительное число выпускников и педагогов школы стали в свое время директорами других учреждений образования и культуры: Т.К. Виноградова – директором школы №1 и позднее начальником Управления народного образования, Э.Э. Лийвак – начальником ГОРУНО, А.И. Руденко – директором школы №1, Г.И. Тимина – директором школы №2, Ю.К. Сюзова – директором школы №3, Л.С. Иванова — директором школы №4, В.С. Макарова, В.В. Зарубина, А.М. Чабдаров, Н.М. Шувикова — директорами школы №5, Б.Т. Бикбова — директором ДК «Мир», Ю.И. Сосин — директором художественной школы.

Тэги: 
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