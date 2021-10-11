Архивы Дубны: из истории школы №4

понедельник, 11 октября 2021 | 12:49    
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Школа открылась в здании на нынешней улице Блохинцева в 1955 году.

До этого, с 1948 года, она размещалась сначала в здании горкома на улице Советской (ныне Флерова) - фото №2, потом на Мира (в сегодняшнем Доме учителя) - фото №3.

1 сентября 1955 года стало для жителей будущей Дубны большим праздником - новая школа раскрыла свои двери для 960 учащихся. Позднее, в 1957 году, появился физкультурный зал, а в 1958-м вступили в строй и мастерские. Школа начала полноценную работу и стала настоящим центром политико-воспитательной и культурной жизни молодого города. Здесь сформировалась хорошая библиотека, куда могли обращаться все живущие в Дубне. В актовом зале, помимо школьных мероприятий, стали проводиться и отдельные городские мероприятия: концерты, вечера, встречи с трудящимися, выборные кампании. Спортзал стал притягательным местом для спортсменов ОИЯИ и других организаций.

После объединения Дубны и Иваньково, школа получила номер 4 и стала занимать лидирующее положение в городе. 1961 год стал для коллектива поворотным моментом. В связи с образованием школы №8 половина классов и педагогов ушла туда, создав костяк нового образовательного учреждения. И такое с четвертой школой будет происходить и позднее. В 1963 году при образовании школы №9. В 1967 году при создании школы №6. В этом отношении её вполне можно называть прародительницей всех общеобразовательных учреждений в Институтской части Дубны. И каждый раз, щедро делясь педагогами, она сумеет не только сохранять, но и наращивать достигнутые позиции в обучении и воспитании детей. Что свидетельствовало о мощном педагогическом потенциале коллектива, жизненности сложившихся годами традиций.

В 2018 году школа была расформирована и ликвидирована. А уже в 2021 году после масштабной реконструкции в ее здании открылся Московский областной физико-математический лицей имени академика В.Г. Кадышевского

Тэги: 
история
краеведение
Дубна
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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