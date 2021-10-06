Чтобы обезопасить себя и своих родных, многие устанавливают индивидуальные системы очистки воды. Качественная очистка возможна при использовании правильно подобранных фильтров. Для того чтобы выбрать фильтр, необходима экспертиза воды.

Проблема крупных городов в густонаселенности. Очистные сооружения не в силах выполнить качественную очистку воды. К тому же применяются универсальные фильтры, а состав воды различен. Дополнительная очистка в квартирах, офисах, на предприятиях помогает решить проблему. Анализ воды в Москве проводят независимые аккредитованные лаборатории на современном оборудовании.

Как сделать воду безопасной

Вода – источник жизни. Как быть, если вода непригодна для питья? Важно выяснить причину непригодности. В этом поможет комплексная экспертиза воды в Москве, проведенная на современном высокоточном оборудовании аттестованными опытными химиками.

В лаборатории исследуется вода на наличие:

Железа. Этот элемент, растворенный в воде, ухудшает вкус, цвет и запах. Повышенное содержание железа – одна из самых распространенных проблем водопроводной воды в мегаполисе; Вредных примесей металлов в свободной и тяжелой форме. Они пагубно влияют на внутренние органы, кожу; Бактерии и вирусы, вызывающие тяжелые расстройства пищевого тракта, отравления, вирусные инфекции; Химические примеси часто присутствуют в водоемах вблизи промышленных и химических предприятий. Подземные течения распространяют химические примеси далеко за пределы загрязненной зоны; Солей и хлора. Все хорошо, когда в меру. Хлорирование водопроводной воды и бассейнов помогает справиться с инфекциями, но сказывается на состоянии кожи и делает воду непригодной для приготовления пищи.

Лабораторное исследование предполагает проведение сокращенного и полного химического анализа. Грамотная очистка позволит использовать воду для всех целей без боязни навредить организму.

Как доставить воду для анализа

При проведении сокращенного анализа можно быстро узнать состав по 17 основным показателям. Полный химический анализ включает до 48 показателей. При любом варианте исследования клиент получает достоверную информацию о составе воды, подтвержденную протоколом исследования, изложенном на бумажном носителе. Проверка воды в Москве гарантирует безопасность воды после очистки фильтром, учитывающим особенности состава.

Для отбора проб лучше вызвать представителя компании, но забор воды можно сделать и самостоятельно, учитывая правила:

Для химического анализа следует использовать стерильную пластиковую тару. Из водопровода сливается вода в течение 3-4 минут, только после этого наполняется емкость. Стараться избегать насыщение воды кислородом, наполняя тару тонкой струйкой по стенке емкости до края. После наполнения плотно закрыть крышкой и в кратчайшие сроки доставить в лабораторию, предотвращая попадание света и не нагревая; Для микробиологического анализа необходима стерильная тара и использование резиновых стерильных перчаток. Перед набором воды продезинфицируйте кран спиртовым раствором. Если необходимо сделать анализ воды из колодца, ошпарьте ведро кипятком. Воду из крана следует слить в течение нескольких минут, после чего наполнить стерильный контейнер, немного не доливая до края; Бутилированная вода доставляется запечатанной в заводскую упаковку.

Позаботьтесь о том, чтобы сдать воду на анализ в Москве как можно раньше. Экспертиза, сделанная сразу после забора дает более достоверные результаты.

Точную информацию о специфике анализа предоставит представитель лаборатории, ознакомит со стоимостью услуг и вариантами проведения экспертизы. Вы так же можете ознакомиться с перечнем услуг и ценами на анализ воды на сайте https://www.isvod.center/