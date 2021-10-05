Академик РАН Ю.Ц. Оганесян посетил физмат-лицей в Дубне

Экскурсию по Лицею для прославленного ученого провел директор Ю.П. Курлапов. Юрий Петрович представил гостю историю создания лицея и рассказал о реализации совместного образовательного проекта ОИЯИ, Правительства Подмосковья и Администрации городского округа Дубна, а также о том, как проходил отбор лицеистов.

Проводя знакомство с Лицеем, Юрий Курлапов провел гостя по аудиториям, в частности, в сопровождении учителя информатики Владислава Кузьмина Юрий Цолакович осмотрел оснащение кабинетов информатики, физики и иностранных языков. В кабинете, где проводятся лабораторные работы по физике, Юрий Оганесян оставил свой автограф на интерактивной сенсорной доске.

В завершение визита прошла встреча Юрия Цолаковича со старшеклассниками лицея (представителями единственного 9 класса и обоих 10-х классов — с химико-биологическим и информационно-техническим уклоном).

Я представляю вам ученого, чье имя уже вписано в историю науки и в таблицу Менделеева — Юрия Цолаковича Оганесяна, — сказал директор школьникам.

Вы первые ученики лицея имени Кадышевского — моего большого друга. Сказать честно, я никогда не думал, что буду стоять и смотреть на мозаику Володи, который был директором ОИЯИ, — отметил Юрий Оганесян. — Идея назвать лицей именем Кадышевского совершенно блестящая. Он учился в кадетском классе в Свердловском суворовском военном училище, и у них была довольно-таки хорошо поставлена учеба, особенно точные науки: физика, математика — он окончил училище с золотой медалью и поступил в Московский университет, не продолжил карьеру военного. Блестяще окончил университет; физик-теоретик, известный ученый. Когда случилось так, что он ушел, я подумал, что, наверное, этот кадетский корпус стоило бы назвать именем академика Кадышевского. Но почему бы здесь, в Дубне, не быть лицею Кадышевского? Я очень рад, что это произошло. Я поздравляю вас, ваших учеников, всех ваших учителей. Лицей также приобретет свое лицо, свой характер, как кадетский корпус когда-то.

Знаменитый ученый пообещал ребятам прочитать лекцию, которая ориентировочно состоится во второй четверти, перед Новым годом.

Поэтому не прощаемся — до встречи сначала здесь, а потом у нас в Лаборатории. Так, как вы сегодня показываете мне вашу лабораторию, я вам покажу свою, — сказал он.

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