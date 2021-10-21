Академик из Дубны Юрий Оганесян стал почетным доктором польского университета

четверг, 21 октября 2021 | 22:07    
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21 октября в Люблине состоялась церемония присуждения научному руководителю Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова ОИЯИ академику РАН Юрию Цолаковичу Оганесяну звания почетный доктор Университета Марии Кюри-Склодовской — высшей академической награды этого престижного университета.

Высокое звание было присвоено Юрию Цолаковичу 26 мая 2021 г. по решению Сената Университета Марии Кюри-Склодовской (UMCS) в знак признания его выдающихся научных достижений, которые привели к открытию новых сверхтяжелых химических элементов и их изотопов, а также за плодотворное сотрудничество с Университетом, продолжающееся с 1974 года.

Директор Объединенного института Григорий Трубников приветствовал собравшихся и подчеркнул важность присвоения высокой награды ученому ОИЯИ.

Чрезвычайно важно, что именно Польша выражает признание научных достижений академика Оганесяна, ведь она была одной из стран-основательниц Объединенного института, — сказал он. — Я бы хотел также особо отметить роль Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине. Это наш давний партнер, один из столпов крепкой дружбы между ОИЯИ и нашими польскими друзьями.

Юрий Оганесян многому учит своих коллег, но особо поучительна его чуткость в общении с молодежью», — подчеркнул директор ОИЯИ. Говоря о необходимости объединения усилий с целью развития международного диалога научной молодежи, Григорий Трубников пригласил всех студентов к участию в программах ОИЯИ, которые «дают возможность работать бок о бок с такими звездами науки, как Юрий Цолакович.

Для меня большая честь получить звание Почетного доктора Университета Марии Кюри-Склодовской, — сказал академик Юрий Оганесян. – Я выражаю благодарность научному сообществу Университета за высокую оценку моей работы.

В своей речи Юрий Цолакович особо подчеркнул важность связи поколений, преемственности для развития науки и рассказал собравшимся о своем научном пути, исследованиях, проводимых совместно с коллегами со всего мира, и истории развития ядерной физики.

Тэги: 
ОИЯИ
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Источник:
Пресс-центр ОИЯИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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